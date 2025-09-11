Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
i protagonisti

Thuram mon amour: perché il rapporto fra Marcus e Khephren è così speciale

Veronica Baldaccini

©Getty

Rivali, ma soprattutto fratelli. I figli del grande Lilian, così diversi in campo, nella vita privata sono quasi una cosa sola: scherzano, ridono, si incoraggiano a vicenda, dalla tribuna o sui social. Mai si sono vergognati di dire quanto si vogliano bene a vicenda, un bel messaggio da lanciare in un mondo, quello del calcio, troppo spesso poco orientato ai valori umani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ