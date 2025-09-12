La guida tattica per arrivare preparati a Juve-Inter

È troppo presto per i primi veri bilanci, ma è già il momento giusto per leggere alcuni indizi. Dopo due giornate, Juve e Inter hanno fatto intravedere segnali molto interessanti: ciò che funziona già, ciò che richiede aggiustamenti, tracce di identità in campo. Tutti dettagli da osservare con attenzione, per arrivare pronti al Derby d’Italia. Ed è da qui che parte la nostra analisi