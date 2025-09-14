Magie e carattere da 10: Yildiz trascina (ancora) la Juve

La Juve c'è. La squadra bianconera vince il Derby d'Italia all'ultimo respiro, trascinata dalle giocate di Yildiz (Mvp del match), le intuizioni di Tudor e il lampo finale del giovanissimo Adzic. I motivi per sorridere sono molti, ma l'allenatore sa che c'è ancora tanto da migliorare e su cui lavorare