Dove vedere Hellas Verona-Cremonese

La partita Hellas Verona-Cremonese, valida per la 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 15 settembre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, l a partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Cremonese

L'Hellas Verona ha trovato il gol in ben sette delle otto sfide contro la Cremonese in Serie A (3V, 4N, 1P), con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta del 20 ottobre 1991 (0-3). L'Hellas Verona è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A, grazie a due vittorie (nel 1985 e 2023) intervallate da due pareggi (nel 1989 e 1992). L'Hellas Verona ha guadagnato un solo punto nelle prime due partite di questo campionato, rompendo il trend delle ultime due stagioni in cui aveva conquistato due vittorie già nei primi tre incontri (2023/24 e 2024/25), a differenza delle due precedenti in cui non aveva ottenuto alcun successo (2021/22 e 2022/23). Dall'ultima volta in cui ha segnato più di un gol in un match casalingo in Serie A, il 3 novembre 2024 contro la Roma (3-2), l'Hellas Verona ha trovato la via della rete solo cinque volte nelle successive 13 partite al Bentegodi in campionato.

La Cremonese ha vinto le prime due partite di questo campionato, mentre in precedenza i lombardi non erano mai riusciti a ottenere più di una vittoria nelle prime tre gare stagionali di Serie A: al più presto avevano raggiunto due successi dopo quattro match, sia nel 1993/94 che nel 1994/95. Solo tre squadre neopromosse hanno vinto tutte le prime tre partite stagionali di Serie A: la Sampdoria (due volte - nel 2012/13 e nel 1982/83), la Roma nel 1952/53 e il Palermo nel 1948/49. La Cremonese ha vinto la prima trasferta di questa Serie A, 2-1 contro il Milan; prima di questa stagione aveva ottenuto il primo successo esterno nel massimo campionato al più presto alla quarta gara fuori casa nel 1993/94.