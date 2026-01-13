Torna in campo la Serie A con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa. Mercoledì 14 gennaio sono in programma Napoli-Parma e Inter-Lecce, mentre giovedì 15 gennaio tocca a Verona-Bologna e Como-Milan. Aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, SkySport.it, sui canali social di Sky Sport con live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match e postpartita con "Calciomercato-L’Originale"

La Serie A torna in campo con i recuperi della 16^ giornata , rinviata per la partecipazione di Napoli, Inter, Milan e Bologna alla Supercoppa Italiana. Tra il 14 e il 15 gennaio si completerà il quadro del turno e verranno eliminati gli asterischi dalla classifica. In serata, spazio anche al post-partita con Calciomercato – L’Originale , in diretta da Senigallia ogni giorno alle 23, dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW. Di seguito partite e orari dei recuperi.

Serie A, le statistiche dei recuperi della 16^ giornata

Napoli-Parma

Il Napoli è imbattuto da quattro sfide contro il Parma e cerca il quinto risultato utile consecutivo, mai riuscito finora. Al Maradona ha vinto quattro delle ultime cinque contro i ducali ed è reduce da 19 gare casalinghe senza sconfitte in campionato. Il Parma però è in forma fuori casa: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro trasferte, con gol segnati in tutte. Tra i protagonisti attesi McTominay, a segno tre volte nelle ultime due, ed Elmas, che ha già colpito il Parma due volte in carriera.

Inter-Lecce

L’Inter arriva alla sfida forte di una netta tradizione favorevole contro il Lecce: sei vittorie consecutive in campionato, sempre con almeno due gol segnati e cinque clean sheet di fila. A San Siro i nerazzurri hanno vinto il 95% delle gare contro i salentini in Serie A (18 successi su 19), mentre il Lecce ha perso senza segnare le ultime cinque partite contro squadre prime in classifica, incluse due recenti sconfitte contro l’Inter.

Vero na-Bologna

Il Bologna affrontoa l’Hellas Verona in un momento complicato, con sette partite di Serie A senza vittorie, nonostante una tradizione recente in crescita contro i veneti (due successi nelle ultime tre). Il Verona, però, al Bentegodi ha spesso messo in difficoltà i rossoblù: è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna in campionato (2V, 3N), anche se ha perso la gara più recente al Bentegodi (1-2 lo scorso 9 marzo).

Como-Milan

Il Milan è imbattuto da 13 sfide di Serie A contro il Como (8V, 5N) e ha vinto le ultime quattro, mentre i lariani non battono i rossoneri dal 1985. Al Sinigaglia, però, il Como è ancora imbattuto in campionato (5V, 4N), senza mai subire più di un gol. Il Milan ha una sola sconfitta dopo 19 gare ed è la squadra con più punti guadagnati con gol dal 90’ in poi (4), mentre il Como è molto pericoloso nel finale: 8 reti nell’ultimo quarto d’ora e 15 dal 61’.