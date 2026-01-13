Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calendario Serie A, recuperi della 16^ giornata: partite e orari

il programma

Torna in campo la Serie A con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa. Mercoledì 14 gennaio sono in programma Napoli-Parma e Inter-Lecce, mentre giovedì 15 gennaio tocca a Verona-Bologna e Como-Milan. Aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, SkySport.it, sui canali social di Sky Sport con live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match e postpartita con "Calciomercato-L’Originale"

LA CLASSIFICA DI SERIE A

La Serie A torna in campo con i recuperi della 16^ giornata, rinviata per la partecipazione di Napoli, Inter, Milan e Bologna alla Supercoppa Italiana. Tra il 14 e il 15 gennaio si completerà il quadro del turno e verranno eliminati gli asterischi dalla classifica. In serata, spazio anche al post-partita con Calciomercato – L’Originale, in diretta da Senigallia ogni giorno alle 23, dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW. Di seguito partite e orari dei recuperi.

Calendario recuperi 16^ giornata

Serie A, la programmazione dei recuperi della 16^ giornata

Mercoledì 14 gennaio

  • NAPOLI-PARMA alle 18:30
  • INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

  • VERONA-BOLOGNA alle 18:30
  • COMO-MILAN alle 20:45

Serie A, le statistiche dei recuperi della 16^ giornata

Napoli-Parma

Il Napoli è imbattuto da quattro sfide contro il Parma e cerca il quinto risultato utile consecutivo, mai riuscito finora. Al Maradona ha vinto quattro delle ultime cinque contro i ducali ed è reduce da 19 gare casalinghe senza sconfitte in campionato. Il Parma però è in forma fuori casa: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro trasferte, con gol segnati in tutte. Tra i protagonisti attesi McTominay, a segno tre volte nelle ultime due, ed Elmas, che ha già colpito il Parma due volte in carriera.

Inter-Lecce

L’Inter arriva alla sfida forte di una netta tradizione favorevole contro il Lecce: sei vittorie consecutive in campionato, sempre con almeno due gol segnati e cinque clean sheet di fila. A San Siro i nerazzurri hanno vinto il 95% delle gare contro i salentini in Serie A (18 successi su 19), mentre il Lecce ha perso senza segnare le ultime cinque partite contro squadre prime in classifica, incluse due recenti sconfitte contro l’Inter. 

Verona-Bologna

Il Bologna affrontoa l’Hellas Verona in un momento complicato, con sette partite di Serie A senza vittorie, nonostante una tradizione recente in crescita contro i veneti (due successi nelle ultime tre). Il Verona, però, al Bentegodi ha spesso messo in difficoltà i rossoblù: è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna in campionato (2V, 3N), anche se ha perso la gara più recente al Bentegodi (1-2 lo scorso 9 marzo).

Como-Milan

Il Milan è imbattuto da 13 sfide di Serie A contro il Como (8V, 5N) e ha vinto le ultime quattro, mentre i lariani non battono i rossoneri dal 1985. Al Sinigaglia, però, il Como è ancora imbattuto in campionato (5V, 4N), senza mai subire più di un gol. Il Milan ha una sola sconfitta dopo 19 gare ed è la squadra con più punti guadagnati con gol dal 90’ in poi (4), mentre il Como è molto pericoloso nel finale: 8 reti nell’ultimo quarto d’ora e 15 dal 61’. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "I due rigori di oggi non c'erano"

Serie A

L'allenatore della Juve commenta il  successo della sua squadra che avvicina i bianconeri...

Rigori Juve-Cremonese: uno revocato dopo Review

juve-cremonese

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di...

13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

arbitri

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri...

Zaniolo, ok l'intervento di pulizia al ginocchio

udinese

Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio...

Napoli, per Meret nuovo infortunio in allenamento

Serie A

Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE