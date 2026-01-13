Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni dei recuperi della 16^ giornata

Serie A

L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri designati per i quattro recuperi della 16^giornata di serie A. Inter-Lecce sarà diretta da Maresca. Per Napoli-Parma è stato scelto Fabbri. A Mariani affidata Verona-Bologna mentre Guida arbitrerà Como-Milan. Ecco le sestine complete

NAPOLI-PARMA       Mercoledì 13 gennaio ore. 18.30

FABBRI 

PERROTTI – MOKHTAR

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

 

INTER–LECCE    Mercoledì 13 gennaio ore. 20.45

MARESCA

PASSERI – DI GIOIA

IV:      MANGANIELLO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

 

H. VERONA–BOLOGNA    Giovedì 14 gennaio ore 18.30

MARIANI 

BINDONI – ALASSIO

IV:       MASSA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       DI BELLO

 

COMO–MILAN   Giovedì 14 gennaio ore 20.45

GUIDA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:      PAIRETTO

VAR:     DOVERI

AVAR:     DI PAOLO

Approfondimento

13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

