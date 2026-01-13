L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri designati per i quattro recuperi della 16^giornata di serie A. Inter-Lecce sarà diretta da Maresca. Per Napoli-Parma è stato scelto Fabbri. A Mariani affidata Verona-Bologna mentre Guida arbitrerà Como-Milan. Ecco le sestine complete
NAPOLI-PARMA Mercoledì 13 gennaio ore. 18.30
FABBRI
PERROTTI – MOKHTAR
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
INTER–LECCE Mercoledì 13 gennaio ore. 20.45
MARESCA
PASSERI – DI GIOIA
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
H. VERONA–BOLOGNA Giovedì 14 gennaio ore 18.30
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MASSA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO–MILAN Giovedì 14 gennaio ore 20.45
GUIDA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: PAIRETTO
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO