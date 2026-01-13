Offerte Sky
Infortunio Calhanoglu, risentimento al soleo: l'Inter lo perde per 20 giorni

inter

Risentimento al soleo per Hakan Calhanoglu: è questo l'esito degli esami del centrocampista turco dopo il problema al polpaccio accusato all’87' di Inter-Napoli. Starà fuori per 20 giorni e salterà le prossime 5 partite di Serie A e quelle di Champions contro Arsenal e Borussia Dortmund. L'obiettivo di Chivu è provare a riaverlo per Inter-Juventus di metà febbraio

INTER, QUALI PARTITE SALTERA' CALHANOGLU

Si ferma Hakan Calhanoglu, uscito all’87’ di Inter-Napoli (2-2) per un fastidio al polpaccio. Gli esami hanno evidenziato, come comunicato dal club, un risentimento al soleo sinistro che terrà Calhanoglu fuori per circa 20 giorni. Il centrocampista turco salterà le sfide di Serie A contro Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo oltre ai match di Champions League contro Arsenal e Borussia Dortmund. Chivu spera di poter riavere Calhanoglu a disposizione per il big match della 25^ giornata tra Inter e Juventus in programma a metà febbraio.

Infortunio al polpaccio proprio come un anno fa

Hakan Calhanoglu si ferma e curiosamente lo fa esattamente a un anno di distanza dall’ultimo infortunio simile: il 13 gennaio 2025, un problema al polpaccio lo tenne fuori quasi tre settimane, costringendolo a saltare cinque partite. In questa stagione aveva già accusato uno stop a dicembre, dopo la sfida col Liverpool, poi rientrato in tempo per la Supercoppa, e un problema al polso a novembre che gli fece saltare la gara tra Turchia e Spagna. Ora, con il nuovo risentimento al soleo, Chivu dovrà fare a meno del suo regista per tutto il mese di gennaio.

