Risentimento al soleo per Hakan Calhanoglu: è questo l'esito degli esami del centrocampista turco dopo il problema al polpaccio accusato all’87' di Inter-Napoli. Starà fuori per 20 giorni e salterà le prossime 5 partite di Serie A e quelle di Champions contro Arsenal e Borussia Dortmund. L'obiettivo di Chivu è provare a riaverlo per Inter-Juventus di metà febbraio

INTER, QUALI PARTITE SALTERA' CALHANOGLU