Atalanta, a Torino senza Scalvini e De Ketelaere

Infortuni De Ketelaere e Scalvini, Atalanta in ansia: i tempi di recupero

Serie A

Problemi per l'Atalanta e Juric in vista del prossimo match di campionato contro il suo ex Torino. Dalla notte Champions di Parigi escono infatti malconci sia Scalvini che De Ketelaere. I due soffrono di affaticamenti muscolari che saranno approfondirti nelle prossime ore. A forte rischio la loro presenza al Grande Torino

HIGHLIGHTS PSG-ATALANTA

Non solo la sconfitta contro il Psg ma anche nuovi problemi fisici che affligono Ivan Juric e l'Atalanta in vista del match di campionato contro il Torino in programma domenica 21 settembre alle 15. Sia De Ketelaere che Scalvini infatti hanno accusato dei problemi muscolari agli adduttori che saranno valutati in maniera più approfondita nelle prossime ore. Difficile possano recuperare per il match contro i granata di Marco Baroni andando ad aggiungersi alle assenze sicure di Ederson, Kolasinac e Scamacca

Juric: "Differenza enorme, ma spunti positivi"

Atalanta in emergenza, che succede con Lookman?

Le tante assenze complicano il lavoro di Ivan Juric che è sempre alle prese anche con il caso Lookman. Dopo le bizze estive, con la mancata cessione all'Inter, l'attaccante è tornato a disposizione ma si allena da giorni a parte a Zingonia. Da chiarire nelle prossime ore se la società e il calciatore proveranno a ricucire la situazione fornendo così a Juric una valida alternativa in attacco da poter disporre

