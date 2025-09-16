Introduzione

Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa: è questa la decisione del Giudice Sportivo per Allegri, dopo l'espulsione di domenica scorsa contro il Bologna. L'allenatore rossonero salterà quindi la sfida contro l'Udinese. Sospiro di sollievo per l'infermeria del Milan: gli esami a cui sono stati sottoposti Pavlovic e Maignan hanno escluso lesioni. Il secondo sarà gestito in vista della sfida contro il Napoli a fine mese



Paulo Dybala saletrà il derby e starà ai box per due settimane. Sarri attende lieta novella sulle condizioni di Castellanos e Rovella. Alle porte c'è la sfida contro la Roma e tutti ovviamente stringeranno i denti ma prima c'è da fare rientro in gruppo. Il pareggio contro la Cremonese ha affollato non poco l'infermeria del Verona. La Champions ci dirà di più sui possibili recuperi in casa Juventus (e non solo)



Detto del rosso rimediato da Massimiliano Allegri, c'è un solo giocatore di movimento che salterà la prossima giornata. Si tratta di Ramon del Como che, a due minuti dalla fine della sfida contro il Genoa, ha rimediato un rosso diretto: è stato squalificato per una giornata. Questa la situazione squadra per squadra per quel che riguarda squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 4^ giornata di campionato

ALLEGRI ESPULSO PER PROTESTE: COSA E' SUCCESSO