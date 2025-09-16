Introduzione
Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa: è questa la decisione del Giudice Sportivo per Allegri, dopo l'espulsione di domenica scorsa contro il Bologna. L'allenatore rossonero salterà quindi la sfida contro l'Udinese. Sospiro di sollievo per l'infermeria del Milan: gli esami a cui sono stati sottoposti Pavlovic e Maignan hanno escluso lesioni. Il secondo sarà gestito in vista della sfida contro il Napoli a fine mese
Paulo Dybala saletrà il derby e starà ai box per due settimane. Sarri attende lieta novella sulle condizioni di Castellanos e Rovella. Alle porte c'è la sfida contro la Roma e tutti ovviamente stringeranno i denti ma prima c'è da fare rientro in gruppo. Il pareggio contro la Cremonese ha affollato non poco l'infermeria del Verona. La Champions ci dirà di più sui possibili recuperi in casa Juventus (e non solo)
Detto del rosso rimediato da Massimiliano Allegri, c'è un solo giocatore di movimento che salterà la prossima giornata. Si tratta di Ramon del Como che, a due minuti dalla fine della sfida contro il Genoa, ha rimediato un rosso diretto: è stato squalificato per una giornata. Questa la situazione squadra per squadra per quel che riguarda squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 4^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Una giornata e 10mila euro di multa per Allegri
- Allegri salterà la sfida contro l'Udinese, l'allenatore del Milan è stato squalificato dal Giudice sportivo per una giornata dopo l'espulsione subita contro il Bologna per proteste. Oltre alla giornata di squalifica, anche 10mila euro di multa.
- Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale: Allegri squalificato "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale"
ATALANTA
4^ giornata - Torino-Atalanta
- SCAMACCA: problema al ginocchio. Lo staff medico non ha ancora pianificato una data per il suo ritorno
- EDERSON: operazione al menisco. Rientro fine settembre inizio ottobre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
4^ giornata - Bologna-Genoa
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro inizio novembre
- CASALE - Lesione del bicipite femorale. Rientro inizio ottobre
- HOLM - Lesione di primo grado del bicipite sinistro. In forte dubbio per la sfida contro il Genoa
- POBEGA - Lesione del retto femorale. Rientro inizio ottobre
- SULEMANA - Lesione del legamento collaterale mediale. Rientro metà ottobre
CAGLIARI
4^ giornata - Lecce-Cagliari
- LUVUMBO - Lesione distrattiva agli adduttori. Rientro fine settembre
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. Possibile rientro nella seconda metà di settembre
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Rientro nella seconda metà di settembre
COMO
4^ giornata - Fiorentina-Como su Sky Sport
- RAMON: squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- DIAO - Fissurazione ossea alla diafisi. Rientro previsto nella prima metà di ottobre
- VAN DER BREMPT - Lesione al retto femorale. Rientro a metà ottobre
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre
CREMONESE
4^ giornata - Cremonese-Parma
- Tutti a disposizione per la prossima giornata di campionato
FIORENTINA
4^ giornata - Fiorentina-Como su Sky Sport
- GUDMUNDSSON - Sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro il Como
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro non prima di ottobre
GENOA
4^ giornata - Bologna-Genoa
- ONANA - Problema muscolare. In dubbio per la 4^ giornata
INTER
4^ giornata - Inter-Sassuolo
- Tutti a disposizione per la prossima giornata di campionato
JUVENTUS
4^ giornata - Verona-Juventus
- CONCEICAO - Problema muscolare. In dubbio per la 4^ giornata
- ZHEGROVA: in ritardo di condizione: potrebbe tornare contro il Verona
- MIRETTI - Lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. In forte dubbio per la gara contro il Verona
LAZIO
4^ giornata - Lazio-Roma
- LAZZARI - Problema al polpaccio destro. Rientro a fine settembre
- ROVELLA - Problema al pube. In dubbio per il Derby
- CASTELLANOS - Problema all'adduttore. In dubbio per la sfida contro la Roma
- PATRIC - Lesione muscolare al quadricipite. Possibile rientro a fine settembre
- VECINO - Problema alla coscia sinistra. In forte dubbio per la 4^ giornata
LECCE
4^ giornata - Lecce-Cagliari
- PIERRET - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la gara contro il Cagliari
- KABA - Problema muscolare. Recuperabile per la 4^ di campionato
- PEREZ - Faringite acuta. In dubbio per a 4^ giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta di ottobre
MILAN
4^ giornata - Udinese-Milan su Sky Sport
- ALLEGRI: Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro l'Udinese
- LEAO - elongazione al polpaccio. Stando a quanto detto da Allegri, saletrà anche la partita contro l'Udinese
- PAVLOVIC - Problema al flessore. In dubbio per Udine
- MAIGNAN - Risentimento al flessore. Si tenterà di recuperarlo per la gara contro il Napoli a fine settembre
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
NAPOLI
4^ giornata - Napoli-Pisa su Sky Sport
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
- MERET - Risentimento muscolare al flessore della coscia. Recuperabile per la gara contro il Pisa
- RRAHMANI - Lesione di basso grado del bicipite femorale. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Milan
PARMA
4^ giornata - Cremonese-Parma
- HERNANI - Problema alla caviglia. Non dovrebbe recuperare per Cremona
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prima ipotesi di rientro ad aprile 2026
PISA
4^ giornata - Napoli-Pisa su Sky Sport
- VURAL - Sta svolgendo la riatletizzazione sul campo dopo il problema al tendine rotuleo. In dubbio per la 4^ giornata
ROMA
4^ giornata - Lazio-Roma
- DYBALA - Lesione di basso grado alla coscia sinistra. Rientro nella prima metà di ottobre
- BAILEY - Lesione miotendinea del retto femorale destro. Rientro previsto a fine settembre
SASSUOLO
4^ giornata - Inter-Sassuolo
- SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la 4^ giornata
TORINO
4^ giornata - Torino-Atalanta
- MASINA - Affaticamento muscolare. Non è stato rischiato contro la Roma. Possibile rientro nella 4^ di campionato
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
4^ giornata - Udinese-Milan su Sky Sport
- OKOYE - squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
- KAMARA - Noie muscolari. Recuperabile per la 4^ giornata
- BAYO - Forte contusione alla coscia sinitra. In dubbio per la 4^ di campionato
- LOVRIC - problema muscolare. Recuperabile per la gara contro il Milan
- PADELLI - Distorsione al ginocchio destro. Rientro previsto a inizio ottobre
VERONA
4^ giornata - Verona-Juventus
- MOSQUERA - Intervento di appendicectomia. Rientro da valutare secondo il quadro clinico
- HARROUI - Fastidio muscolare. Recuperabile per la gara contro la Juventus
- FRESE - Problema al quadricipite. In attesa di accertamenti. Dovrebbe saltare la Juventus
- CHAM - Problema alla caviglia: in forte dubbio per la 4^ giornata
- GAGLIARDINI - Lussazione spalla destra. Tempi di recupero non ancora quantificati
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- VALENTINI - Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà ottobre