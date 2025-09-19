Dove vedere Lecce-Cagliari

La partita Lecce-Cagliari, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 19 settembre alle ore 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Cagliari

Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N), perdendo però la più recente (1-4 lo scorso 19 gennaio all'Unipol Domus); i sardi non ottengono due successi di fila contro i pugliesi nel torneo dal periodo tra febbraio 2009 e novembre 2010. Il Lecce ha vinto sei delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P), tra cui quella della scorsa stagione (1-0 il 31 agosto 2024); solo contro Udinese e Lazio (entrambe otto) ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato. Il Lecce ha registrato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare in questo avvio di campionato; solo tre volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto al massimo un punto dopo le prime quattro partite stagionali: nel 2005/06 (uno), nel 1997/98 (zero) e nel 1993/94 (zero). Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A (3N, 8P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben otto di questi match al Via del Mare non è riuscito a segnare. Il Cagliari arriva dal successo per 2-0 contro il Parma e non ottiene due vittorie consecutive in Serie A da un anno e mezzo, ovvero dal marzo 2024 con Claudio Ranieri allenatore (contro Empoli e Salernitana in quel caso). Il Cagliari ha guadagnato almeno quattro punti dopo le prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Rolando Maran in panchina; in caso di successo in questo match, i sardi otterranno almeno sette punti dopo quattro gare in un'edizione del massimo campionato solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo l'annata 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti). Tra le formazioni attualmente in Serie A, Lecce e Cagliari sono le due che hanno perso il maggior numero di partite nell'anno solare 2025: 12 i salentini e 11 i sardi in 23 gare totali a testa.