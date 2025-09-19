Runjaic: "Stiamo attenti, Milan arriverà in alto"

Le parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della sfida contro il Milan di domani (in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio 4K): "Stiamo lavorando bene e siamo soddisfatti dei 7 punti raccolti ma piedi per terra, bisogna mantenere alta l’attenzione. Il Milan ha una squadra nuova, grandi giocatori con Modric e Rabiot, un allenatore esperto: arriverà in alto in classifica. Zaniolo non ancora pronto, recuperati Bayo e Lovric" UDINESE-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

"Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada è ancora tanta. Bisogna mantenere l'attenzione sempre alta nel corso di una stagione che avrà una sua storia rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora davanti al Milan e ai nostri tifosi proveremo a fare una buona prestazione". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia dell'anticipo casalingo serale con i rossoneri di domani alle 20.45, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio 4K. "Sta a noi continuare su questo trend, dobbiamo restare con i piedi per terra, vogliamo più costanza rispetto all'anno scorso, per riuscirci dobbiamo pensare giornata per giornata e dare tutto ogni partita pensando di vincere".

Runjaic: “Perché Milan arriverà in alto in classifica” Circa gli avversari, l’allenatore tedesco ha ricordato che si tratta di "una squadra nuova rispetto alla scorsa stagione, con un tecnico che ha portato grande esperienza. Una squadra stabile che gioca in maniera disciplinata, è una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica. Noi non so dove arriveremo, domani però vogliamo fare una bella partita".