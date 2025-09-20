La Cremonese vuole continuare a stupire: domenica 21 settembre (fischio di inizio ore 15) la squadra di Nicola ospita il Parma allo Zini. Rimandato l'esordio di Vardy dal 1': l'inglese salterà il match dopo il fastidio muscolare degli scorsi giorni. Al suo posto c'è Sanabria. Nel Parma prova a sbloccarsi Pellegrini: alle sue spalle agirà Oristanio, con Cutrone verso la panchina
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella, Vázquez, Sanabria. All. Davide Nicola
- Jamie Vardy salterà la partita per un affaticamento muscolare
- Il terzetto difensivo resterà quello consolidato. In mediana l' unico ballottaggio è quello tra Bondo e Grassi
- Il duo d'attacco invece potrebbe subire una variazione. Franco Vazquez è in vantaggio su Bonazzoli. L'altra maglia sarà data a Sanabria
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri, Oristanio, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- Non ancora al meglio Valenti che andrà al massimo in panchina. Dietro più Ndiaye di Troilo con Delprato ancora nel trio arretrato
- Sulle fasce Valeri e Lovik. Nel trio di interni Ordonez spera di mantenere la titolarità ma la sua posizione non è così stabile
- Davanti ci può essere la soluzione Oristanio a far coppia con Pellegrino. Resta in piedi anche l'ipotesi Cutrone.