Cremonese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Cremonese vuole continuare a stupire: domenica 21 settembre (fischio di inizio ore 15) la squadra di Nicola ospita il Parma allo Zini. Rimandato l'esordio di Vardy dal 1': l'inglese salterà il match dopo il fastidio muscolare degli scorsi giorni. Al suo posto c'è Sanabria. Nel Parma prova a sbloccarsi Pellegrini: alle sue spalle agirà Oristanio, con Cutrone verso la panchina

Probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella, Vázquez, Sanabria. All. Davide Nicola

  • Jamie Vardy salterà la partita per un affaticamento muscolare
  • Il terzetto difensivo resterà quello consolidato. In mediana l' unico ballottaggio è quello tra Bondo e Grassi
  • Il duo d'attacco invece potrebbe subire una variazione. Franco Vazquez è in vantaggio su Bonazzoli. L'altra maglia sarà data a Sanabria
PARMA (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye, Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri, Oristanio, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • Non ancora al meglio Valenti che andrà al massimo in panchina. Dietro più Ndiaye di Troilo con Delprato ancora nel trio arretrato
  • Sulle fasce Valeri e Lovik. Nel trio di interni Ordonez spera di mantenere la titolarità ma la sua posizione non è così stabile
  • Davanti ci può essere la soluzione Oristanio a far coppia con Pellegrino. Resta in piedi anche l'ipotesi Cutrone. 

