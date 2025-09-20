L'Inter ospita il Sassuolo nel posticipo della domenica della quarta giornata di Serie A alle 20.45 a San Siro. Lautaro Martinez si è allenato in gruppo, ma è ancora alle prese con il mal di schiena: al momento è favorito Pio Esposito a partire titolare con Thuram. In difesa Carlos Augusto con Akanji e Acerbi. Nel Sassuolo in dubbio Walukiewicz, Coulibaly è pronto dall'inizio. In avanti Fadera insidia Laurienté