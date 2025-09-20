L'Inter ospita il Sassuolo nel posticipo della domenica della quarta giornata di Serie A alle 20.45 a San Siro. Lautaro Martinez si è allenato in gruppo, ma è ancora alle prese con il mal di schiena: al momento è favorito Pio Esposito a partire titolare con Thuram. In difesa Carlos Augusto con Akanji e Acerbi. Nel Sassuolo in dubbio Walukiewicz, Coulibaly è pronto dall'inizio. In avanti Fadera insidia Laurienté
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Cristian Chivu
- Lautaro Martinez, pur avendo ancora mal di schiena, si è allenato in gruppo ed è dunque a disposizione. Tuttavia, al momento, il ballottaggio favorisce Pio Esposito a partire titolare accanto a Thuram
- In difesa riposa Bastoni, c'è Carlos Augusto con Akanji e Acerbi
- Sucic può far rifiatare Mkhtaryan. Frattesi, ex della partita, potrebbe trovare altri minuti dopo essere subentrato in Champions
La probabile formazione
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Qualche problema per Walukiewicz, che è in dubbio, pronto Coulibaly al suo posto sulla destra
- In mediana Thorstvedt si candida per un posto ma Grosso potrebbe schierare il trio che ha fatto bene contro la Lazio
- In attacco Fadera insidia Laurienté per completare il tridente con Berardi e Pinamonti