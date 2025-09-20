Esplora tutte le offerte Sky
Inter-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
L'Inter ospita il Sassuolo nel posticipo della domenica della quarta giornata di Serie A alle 20.45 a San Siro. Lautaro Martinez si è allenato in gruppo, ma è ancora alle prese con il mal di schiena: al momento è favorito Pio Esposito a partire titolare con Thuram. In difesa Carlos Augusto con Akanji e Acerbi. Nel Sassuolo in dubbio Walukiewicz, Coulibaly è pronto dall'inizio. In avanti Fadera insidia Laurienté

Probabili formazioni
Inter
La probabile formazione

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Cristian Chivu

  • Lautaro Martinez, pur avendo ancora mal di schiena, si è allenato in gruppo ed è dunque a disposizione. Tuttavia, al momento, il ballottaggio favorisce Pio Esposito a partire titolare accanto a Thuram
  • In difesa riposa Bastoni, c'è Carlos Augusto con Akanji e Acerbi
  • Sucic può far rifiatare MkhtaryanFrattesi, ex della partita, potrebbe trovare altri minuti dopo essere subentrato in Champions
Sassuolo
La probabile formazione

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Qualche problema per Walukiewicz, che è in dubbio, pronto Coulibaly al suo posto sulla destra
  • In mediana Thorstvedt si candida per un posto ma Grosso potrebbe schierare il trio che ha fatto bene contro la Lazio
  • In attacco Fadera insidia Laurienté per completare il tridente con Berardi e Pinamonti

Serie A: Altre Notizie

Sarri: "Ricordo solo il derby che ho perso"

Serie A

La conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia del derby con la Roma: "Dobbiamo lottare per...

Chivu: "Lautaro c'è, un Martinez giocherà"

inter

Le parole di Chivu in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Lautaro sta...

Dove vedere Hellas Verona-Juventus

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Juventus della 4^ giornata di Serie A si gioca sabato 20 settembre...

Juric: "Lookman convocato. Se giocherà?..."

atalanta

Le parole di Ivan Juric su Ademola Lookman che è stato convocato per Torino-Atalanta: "Ha parlato...

Gasperini: "Wesley ed Hermoso? Sono in dubbio"

LAZIO-ROMA

Gasperini è pronto ad affrontare il primo derby della Capitale della sua carriera: "Dovremo...
