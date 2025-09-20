Esplora tutte le offerte Sky
Torino-Atalanta, Juric: "Lookman convocato. Se giocherà? Devo pensarci"

atalanta

Le parole di Ivan Juric su Ademola Lookman che è stato convocato per Torino-Atalanta: "Ha parlato con me, col mio staff e con tutti i giocatori da solo spiegando le cose, mi sembra sia stato accolto bene. Se giocherà domani? Ci devo pensare, è un po' in debito di ossigeno, vediamo se dall'inizio o a partita in corso"

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ademola Lookman sarà a disposizione per Torino-Atalanta. Lo ha chiarito Ivan Juric nella classica conferenza stampa della vigilia: "Ha parlato con me, col mio staff e con tutti i giocatori da solo spiegando le cose, mi sembra sia stato accolto bene. Non è al massimo visto che si è allenato da solo e con la primavera per tanto tempo. Se giocherà domani? In certi momenti ci mancava quella qualità e incisività per vincere le gare, ci devo pensare, è un po' in debito di ossigeno, vediamo se dall'inizio o a partita in corso".

