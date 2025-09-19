Introduzione
Dopo la prima settimana di Champions, è tempo di rientrare "alla base" e tuffarci in un quarto turno di campionato caratterizzato dal primo derby: quello di Roma. Il programma però non si limita alla sfida tra Gasperini e Sarri. Di spunti ce ne sono davvero tanti: da chi deve recuperare punti sulla testa della classifica, a chi invece vuole sganciarsi dalla zona pericolosa
E' tempo di trovare però le risposte giuste per tifosi e fantallenatori che sono in attesa. La giornata sta per prendere il via e tra infortuni last minute e recuperi quasi certificati, c'è tanto da dire. Chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo e saprà dissipare ogni dubbio. Ecco quindi il nostro consueto giro dai ritiri di A. A voi le probabili formazioni della 4^ giornata di campionato
PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
LECCE-CAGLIARI, venerdì ore 20:45
Lecce
- La pesante sconfitta contro l’Atalanta può far cambiare qualcosa nell’XI titolare di Eusebio di Francesco. Davanti N'Dri e Pierotti reclamano una maglia
- Stulic dovrebbe invece conservare il posto. Pierret in mediana non recupera. Sala in vantaggio su Helgason
- Dietro i dubbi maggiori con Kouassi insidiato da Danilo Veiga ma soprattutto con Tiago Gabriel che contende un posto a Siebert
Cagliari
- "Può giocare dall’inizio o meno ho il dubbio". Questa l'analisi di Pisacane in riferimento alla conferma di Belotti là davanti
- Il "Gallo" è in ballottaggio con Borrelli. Gaetano va verso la conferma da trequartista mentre Kilicsoy partirà dalla panchina
- Tra difesa e mediana poco o nulla dovrebbe cambiare: Palestra può essere la novità al posto di Zappa mentre Felici potrebbe ritagliarsi spazio solo a gara in corso
Probabili formazioni
Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Marchwinski, Pierret
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; S.Esposito, Gaetano; Belotti
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Radunovic, Luvumbo
BOLOGNA-GENOA, sabato ore 15
Bologna
- Inizia la settimana del triplo impagno (coppe comprese) per il Bologna che contro il Genoa potrebbe cambiare qualcosa in quasi tutte le zone del campo
- Holm è recuperato ma serve forse un graduale reinserimento. Vitik si candida in difesa con Lucumì che rischia. Ballottaggio tra Miranda e Lykogiannis
- Nel duo davanti di mediani attenzione alle quotazioni di Moro che sono in risalita. Per vedere Rowe dall'inizio infine servirà aspettare ancora
Genoa
- Cambio "importante" in vista per Vieira? Potrebbe essere visto che il tecnico starebbe pensado a Vitinha come punta di riferimento
- Ellertsson va invece verso la conferma nei tre incursori con Stanciu e Carboni in pole su Malinovskyi e Messias
- Norton-Cuffy sarà sicuramente titolare. Vista l'idea di Vieira per la trequarti, l'inglese sarà schierato come esterno basso difensivo
Probabili formazioni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Casale, Immobile, Pobega, Sulemana
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Vitinha
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
VERONA-JUVENTUS, sabato ore 18
Verona
- Gagliardini non ce la fa, per Frese invece l'allarme è rientrato. L'ex Monza si è lussato la spalla e starà fuori almeno 40 giorni
- Da verificare un paio di situazioni: Harroui e Cham hanno accusato fastidi ma dovrebbero recuperare
- Al momento Belghali è confermato a destra. Stesso discorso per Orban in attacco con Sarr quindi che partirà dalla panchina. In mediana dovrebbe toccare ad Akpa Akpro
Juventus
- Rispetto alla pirotecnica sfida contro il Borussia Dortmund, Tudor dovrebbe riaffidarsi a Gatti in difesa
- A centrocampo invece scalpita Joao Mario che ha discrete possibilità di essere titolare al Bentegodi
- Davanti le soluzioni sono tantissime. Conceicao viaggia verso la convocazione con partenza dalla panchina. Vlahovic è in pole. Attenzione infine alla possibile rotazione in porta
Probabili formazioni
Verona (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban., Giovane
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valentini, Suslov, Mosquera, Gagliardini
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Miretti, Milik
UDINESE-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Udinese
- Dopo la positiva prestazione dell'ultima giornata, Runjaic pare poter confermare in blocco l'XI titolare visto a Pisa
- Per ora restano ai box sia Lovric che Bayo. Davanti la coppia d'attacco sarà formata da Bravo e Davis
- L'unico ballottaggio potrebbe riguardare la corsia sinistra con Kamara insidiato da Zemura. Possibile la staffetta tra i due
Milan
- Allegri ha tirato un bel sospiro di sollievo: i problemi muscolari accusati da Maignan e Pavlovic sono di poco conto. Il portere punta al rientro contro il Napoli, il difensore ci sarà già a Udine. Ancora out Leao
- In porta spazio a Terracciano chiamato a difendere la porta rossonera. In mediana non ci sono novità all'orizzonte
- In attacco ci sono due posti ma tanti candidati. In caso di 3-5-2 spazio a Pulisic, altrimenti sarà ballottaggio Nkunku-Gimenez
Probabili formazioni
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Atta, Karlström, Kamara; Davis, Bravo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Padelli, Lovric, Bayo
Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Leao, Jashari, Maignan
LAZIO-ROMA, domenica ore 12:30
Lazio
- Castellanos ha superato il problema agli adduttori e sarà regolarmente in campo a guidare l'attacco della squadra di Sarri
- Capitolo centrocampo: Rovella è ancora in dubbio. L'azzurro proverà a recuperare Intanto si scalda Cataldi. L'altro dubbio riguarda Dele-Bashiru che potrebbe essere rimpiazzato da Belahyane
- In difesa out Lazzari e Patric (oltre a Gigot che non rientra più nei piani). A destra Marusic. Coppia di centrali formata da Gila e Romagnoli
Roma
- Gasperini deve fare a meno di Paulo Dybala. Due le possibili soluzioni al fianco di Soulé: o El Shaarawy (favorito) oppure l'avanzamento di El Aynaoui
- Il terminale di riferimento sarà Ferguson. Difficile, dopo le parole dello stesso Gasperini, che Dovbyk possa concorrere per una maglia dall'inizio
- Possibili defezioni di Hermoso e Wesley. Pronti Celiz e Rensch. Occhio anche alla corsie sinistra. Angelino è in ballottaggio con Tsimikas
Probabili formazioni
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares.; Guendouzi, Rovella, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Patric, Gigot, Lazzari, Vecino
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celiz, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bailey, Dybala
CREMONESE-PARMA, domenica ore 15
Cremonese
- Dal quartier generale dei grigiorossi arriva un allarme relativo a Jamie Vardy che è alle prese con un affaticamento muscolare
- Il terzetto difensivo resterà quello consolidato. In mediana unico ballottaggio è quello tra Bondo e Grassi
- Il duo d'attacco invece potrebbe subire una variazione. Franco Vazquez è infatti favorito su Bonazzoli. L'altra maglia sarà data a Sanabria
Parma
- Ancora sotto osservazione Valenti che andrà al massimo in panchina. Dietro più Ndiaye di Troilo con Delprato ancora nel trio arretrato
- Fasce presidiate da Valeri e Lovik. Nel trio di interni Ordonez spera di mantenere la titolarità ma la sua posizione non è così stabile
- Davanti ci può essere la soluzione Oristanio a far coppia con Pellegrino. Resta in piedi anche l'ipotesi Cutrone. Più defilato invece Almqvist
Probabili formazioni
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vardy
Parma (3-5-2): Suzuki; Delpraato, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valenti, Frigan, Hernani, Ondrejka
TORINO-ATALANTA, domenica ore 15
Torino
- Il trio Vlasic-Simeone-Ngonge ha fatto vedere ottime cose, al di là del gol partita, contro la Roma e Baroni li rimetterà in campo anche domenica pomeriggio
- Juric, come Gasperini, difende a 3 e non è quindi escluso che il Torino scelga la stessa difesa vista sette giorni fa con Ismajli dal primo minuto
- In caso di 4-3-3 invece, spazio a Ilic in mediana al fianco di Asllani e Casadei con Anjorin e Gineitis pronti a subentrare
Atalanta
- La sconfitta in Champions contro il PSG non è stata la sola notizia negativa per i nerazzurri. De Ketelaere e Scalvini infatti hanno dovuto abbandonare il campo per infortunio
- Per entrambi si tratta di un risentimento muscolare all'adduttore della
coscia. Molto complicato un loro rientro per la sfida contro il Torino
- Lookman è tornato in gruppo ma sono Samardzic, Maldini e Sulemana ad essere in lizza per due maglie.. Dietro tocca a Kossounou
Probabili formazioni
Torino (3-4-3): Israel; Coco, Ismajli, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; Sulemana, Maldini, Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kolasinac, Ederson, Scamacca, Scalvini, De Ketelaere
FIORENTINA-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport
Fiorentina
- Pioli recupera Moise Kean che in settimana è stato vittima di attacco influenzale. L'azzurro ha smaltito il problema ed è tornato in gruppo
- Viola che devoro ritrovare la qualità del gioco d'attacco. In questo senso il recupero di Gudmundsson è sicuramente una buona notizia
- In mediana però c'è tanto traffico e tanta scelta: Nicolussi Caviglia può essere una soluzione per le geometrie di centrocampo senza dimenticare la fantasia di Fazzini
Como
- Fabregas deve gioco forza sostituire Ramon che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo
- Al fianco di Kempf vedremo uno tra Diego Carlos e Goldaniga con il primo che pare in vantaggio sul compagno di reparto
- Morata dovrebbe essere confermato. Perrone-Caqueret è un ballottaggio da sciogliere mentre Baturina spera di scalare nella gerarchia
Probabili formazioni
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora,Fagioli, Gosens; Piccoli, Dzeko
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé
Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Kuhn, Morata, Rogriguez
Squalificati: Ramon
Indisponibili: Diao, Dossena, Van der Brempt
INTER-SASSUOLO, domenica ore 20:45
Inter
- Lautaro Martinez ha saltato la sfida di Champions per un problema alla schiena. Il capitano è recuperabile e dovrebbe tornare dall'inizio
- Qualche rotazione tra difesa e mediana è possibile: Sucic può far rifiatare Mkhtaryan. Anche Frattesi, grande ex, spera di ritagliarsi un posto
- Dietro ci sarà Acerbi al centro del pacchetto arretrato. Uno tra Carlos Augusto e Bisseck può strappare un posto nella formazione di partenza
Sassuolo
- Qualche problema per Walukiewicz che è in dubbio per San Siro. Grosso dovrebbe quindi affidarsi alla velocità di Coulibaly
- In mediana è tornato in campo Thortsvedt che si candida per un posto ma il trio visto settimana scorsa potrebbe conservare la titolarità
- In attacco Fadera prova a scavalcare Laurienté nella gerarchia. Il gol di settimana scorsa aiuta non poco ma per ora il sorpasso non è avvenuto
Probabili formazioni
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skjellerup
NAPOLI-PISA, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Napoli
- Di ritorno da Manchester, Conte deve fare il punto della situazione. Non sono escluse rotazioni a cominciare da Lucca che potrebbe riavere una chance dal primo minuto
- In difesa Juan Jesus può essere una valida opzione. Da valutare il ritorno tra i convocati di Rrahmani che non era nel gruppo a disposizione in Champions
- Il rosso rimediato da Di Lorenzo contro il City e la conseguente sostituzione di De Bruyne non dovrebbero presupporre cambi in quei ruoli
Pisa
- Gilardino settimana scorsa ne aveva cambiati tre all'intervallo. Evidentemente qualcosa non girava molto bene. Bonfanti può scalzare Mateus
- Gli altri "bocciati" erano stato Angori e Moreo con il Pisa che aveva optato per la doppia punta. Soluzione che potrebbe essere riproposta
- Marin spera di ritrovare posto nella linea mediana ma per ora Akinsanmiro resta favorito
Probabili formazioni
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Anguissa, Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Rrahmani
Pisa (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni; Nzola, Meister
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vural