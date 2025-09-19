Introduzione

Dopo la prima settimana di Champions, è tempo di rientrare "alla base" e tuffarci in un quarto turno di campionato caratterizzato dal primo derby: quello di Roma. Il programma però non si limita alla sfida tra Gasperini e Sarri. Di spunti ce ne sono davvero tanti: da chi deve recuperare punti sulla testa della classifica, a chi invece vuole sganciarsi dalla zona pericolosa



E' tempo di trovare però le risposte giuste per tifosi e fantallenatori che sono in attesa. La giornata sta per prendere il via e tra infortuni last minute e recuperi quasi certificati, c'è tanto da dire. Chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo e saprà dissipare ogni dubbio. Ecco quindi il nostro consueto giro dai ritiri di A. A voi le probabili formazioni della 4^ giornata di campionato



PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'