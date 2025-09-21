Atalanta, problemi muscolari per Zalewski e Hien

Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, infortuni per Zalewski e Hien contro il Torino: le news

Serie A

Nella vittoria dell'Atalanta 3-0 in casa del Torino, Nicola Zalewski e Isak Hien sono stati costretti ad uscire nel primo tempo a causa di due infortuni muscolari. Zalewski, fuori al 10', ha accusato un problema alla coscia destra. Per Hien, uscito al 27', invece un problema all'adduttore

TORINO-ATALANTA 0-3: GLI HIGHLIGHTS

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta che batte 3-0 in trasferta il Torino. L'unica nota negativa della giornata per Juric sono gli infortuni di Nicola Zalewski e Isak Hien, entrambi costretti a uscire nel primo tempo. L'esterno ha accusato un problema alla coscia destra e ha lasciato il campo al 10' per Bellanova. Per il difensore invece infortunio all'adduttore al 27', con Ahanor che è entrato al suo posto. Condizioni da valutare nelle prossime ore con gli esami strumentali che chiariranno l'entità degli infortuni e i tempi di recupero.

Le prossime partite dell'Atalanta

Il prossimo impegno dei bergamaschi sarà sabato 27 settembre alle 18 in casa della Juventus, martedì 30 invece la partita di Champions League alle 18.45 contro il Club Brugge. Infine, il 4 ottobre alle ore 20.45 la gara contro il Como prima della sosta.

SERIE A

Le pagelle di Torino-Atalanta 0-3: Samardzic MPV

