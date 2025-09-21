Dove vedere Cremonese-Parma

La partita Cremonese-Parma, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Parma

La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Parma in campionato (1N, 1P), dopo che in altrettante gare precedenti contro i crociati tra Serie A e B aveva raccolto un solo punto; le due squadre torneranno a sfidarsi nella massima serie per la prima volta dal 10 aprile 1996, quando il Parma di Nevio Scala si impose in trasferta per 2-0 contro i grigiorossi di Luigi Simoni. Nelle ultime quattro sfide in campionato tra Cremonese e Parma disputate in Lombardia il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e cinque reti segnate per parte; l'ultimo precedente del genere ha visto trionfare i gialloblù in Serie B (2-1, 1 ottobre 2023). La Cremonese ha vinto le ultime due gare casalighe disputate in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie del genere nella competizione: tre successi di fila in casa, registrati tra aprile e maggio 1995 e tra ottobre e dicembre 1993, in entrambe le occasioni nella gestione Luigi Simoni. Il Parma ha raccolto un solo punto dopo le prime tre gare stagionali in Serie A e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza nella massima serie dopo quattro match giocati: un punto nel 2006/07, quando segnò una sola rete, lo stesso bottino realizzativo attuale dei crociati. In caso di sconfitta, Carlos Cuesta sarebbe il primo allenatore del Parma a perdere ciascuna delle sue prime tre trasferte in Serie A alla guida dei gialloblù da Mario Beretta all'inizio della stagione 2005/06.