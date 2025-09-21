Dove vedere Inter-Sassuolo

La partita Inter-Sassuolo, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 settembre alle ore 20.45 i n diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Sassuolo

Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi; nello specifico, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri e potrebbero arrivare a tre per la prima volta dal periodo tra maggio 2017 e agosto 2018 (quattro di fila in quel caso). Il Sassuolo ha pareggiato solo due delle 22 sfide contro l’Inter in Serie A (10V, 10P): tra le squadre affrontate almeno 20 volte nella competizione, è quella contro cui i neroverdi hanno registrato il minor numero di pareggi. Dopo aver perso le prime due trasferte contro l'Inter in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle successive nove, vincendone cinque, inclusa la più recente (2-1, 27 settembre 2023); in generale, la squadra nerazzurra è l'avversaria contro cui i neroverdi hanno vinto più gare esterne nella massima serie (cinque). In caso di mancato successo, l’Inter chiuderebbe con quattro o meno punti le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e la prima dal 2018/19, sotto la guida di Luciano Spalletti. L'Inter è reduce da due sconfitte di fila in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023; solo una volta, inoltre, i nerazzurri hanno perso tre delle prime quattro gare giocate in un massimo campionato, nel 1983/84 sotto la guida di Luigi Radice. Il Sassuolo ha vinto l'ultima gara in Serie A (1-0 contro la Lazio) e potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023, quando conquistò una vittoria prima contro la Juventus e poi proprio in trasferta contro l'Inter (2-1, 27 settembre 2023).