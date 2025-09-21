La Juve segna tanto, eppure non ha ancora trovato una sua identità
Solo già 12 le reti segnate nelle prime cinque partite stagionali, però sono anche 8 quelle incassate. La squadra di Tudor, apparsa in difficoltà contro l'aggressività del Verona, nell'ultima settimana, tra Inter e Borussia Dortmund, ha mostrato una fragilità difensiva su cui ci sarà da lavorare ancora parecchio. Che la soluzione possa essere un cambio di modulo?
