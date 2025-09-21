Dove vedere Lazio-Roma

La partita Lazio-Roma, valida per la 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 21 settembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Roma

Questo sarà il 163° derby di Roma in Serie A: i giallorossi conducono con 58 vittorie a fronte delle 42 dei biancocelesti, con 62 pareggi a completare il bilancio; in generale, nessuna sfida si è chiusa più volte in equilibrio nella storia della Serie A: 62, anche Roma contro Fiorentina. La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby contro la Lazio in campionato (2V, 2N), subendo un solo gol; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più derby con i biancocelesti in Serie A risale al periodo tra l'aprile 2013 e il dicembre 2016 (otto in quel caso - 5V, 3N). La Lazio non ha perso nessuno degli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma in Serie A (4V, 4N) - già striscia record per i biancocelesti in queste sfide (l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta risale al 4 dicembre 2016, 2-0) - pareggiando però i due più recenti; solo due volte le due formazioni hanno registrato tre segni X di fila in casa della Lazio nel torneo: tra il 1990 e il 1992 e tra il 1964 e il 1966. La Lazio ha vinto l'unico precedente derby contro la Roma in Serie A disputato alle ore 12.30: 3-1 il 30 aprile 2017 (doppietta di Keita Baldé e una rete di Dusan Basta per i biancocelesti e un gol di Daniele De Rossi per i giallorossi); quello è stato l'ultimo derby di Roma giocato da Francesco Totti in carriera. La Lazio potrebbe perdere tre delle prime quattro partite in un singolo campionato solo per la terza volta nelle ultime 50 stagioni di Serie A, dopo il 2023/24 e il 2024/25. A partire dalla scorsa stagione, solo l'Everton (10) ha pareggiato più partite casalinghe della Lazio (nove, al pari di Brighton, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Wolfsburg) nei maggiori cinque campionati europei. La Roma ha perso il match più recente contro il Torino e nell'anno solare 2025 non ha mai registrato due sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2024.