Al Franchi arriva una sconfitta amara per la Fiorentina: il Como ribalta la gara e vince 1-2 grazie con il gol di Addai al 94’. A fine partita, il direttore sportivo Daniele Pradè non ha nascosto il suo rammarico: "Grande dispiacere, non ci aspettavamo questi risultati. Il Como ha fatto una buona prestazione, noi abbiamo giocato bene all’inizio e poi siamo calati". Il direttore ha poi confermato la piena fiducia nell'allenatore Stefano Pioli. "Siamo all’inizio di un percorso, che deve essere qualcosa di importante, non ci aspettavamo questo, ma sono fiducioso e la nostra è un’ottima squadra. Abbiamo una fiducia illimitata in Pioli, è il nostro condottiero ci porterà dove dobbiamo stare. Continueremo a lavorare come sempre, il tempo ci porterà a raggiungere i nostri livelli. – ha poi concluso – Noi come società abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare anche al livello economico".