Fiorentina, Pradè: "Fiducia illimitata in Pioli, abbiamo ottima squadra"Fiorentina
La Fiorentina cade in casa contro il Como, che completa la rimonta con il gol di Addai al 94’ e si impone 1-2. A fine gara il direttore sportivo Daniele Pradè, sui canali social della squadra, ha espresso grande rammarico per il risultato, ribadendo però pieno appoggio al proprio allenatore: "Abbiamo una fiducia illimitata in Pioli, il nostro condottiero ci porterà dove dobbiamo stare"
Al Franchi arriva una sconfitta amara per la Fiorentina: il Como ribalta la gara e vince 1-2 grazie con il gol di Addai al 94’. A fine partita, il direttore sportivo Daniele Pradè non ha nascosto il suo rammarico: "Grande dispiacere, non ci aspettavamo questi risultati. Il Como ha fatto una buona prestazione, noi abbiamo giocato bene all’inizio e poi siamo calati". Il direttore ha poi confermato la piena fiducia nell'allenatore Stefano Pioli. "Siamo all’inizio di un percorso, che deve essere qualcosa di importante, non ci aspettavamo questo, ma sono fiducioso e la nostra è un’ottima squadra. Abbiamo una fiducia illimitata in Pioli, è il nostro condottiero ci porterà dove dobbiamo stare. Continueremo a lavorare come sempre, il tempo ci porterà a raggiungere i nostri livelli. – ha poi concluso – Noi come società abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare anche al livello economico".
Pioli: "Amareggiato e triste per i risultati, serve una soluzione"
In seguito alla partita, ha parlato anche l'allenatore Stefano Pioli a Sky Sport 24: "Non siamo riusciti a gestire la palla, con avversari così di qualità devi andare in fase difensiva. C’erano le condizioni per gestire bene la palla, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo trovare soluzioni diverse perché sono errori che si ripetono". Poi ha espresso la sua delusione per i risultati delle prime 4 giornate, in cui la viola non è ancora riuscita a conquistare una vittoria. "Molto amareggiato perché so che le prestazioni non rispecchiano il lavoro settimanale, i tifosi giustamente ci hanno fischiato perché non siamo riusciti ancora a vincere. È l’inizio, ma dobbiamo fare di più e pensare a delle soluzioni".