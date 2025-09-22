Esplora tutte le offerte Sky
Inchiesta plusvalenze, da gup Roma ok a patteggiamento per ex vertici Juve

inchiesta prisma

Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero

