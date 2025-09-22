Dopo il pareggio contro il Genoa, il Como torna a vincere in campionato. La squadra di Fabregas ha battuto 2-1 la Fiorentina segnando al 94' la rete decisiva con Addai. Al termine della partita, l'allenatore spagnolo ha radunato in cerchio la squadra in mezzo campo: "Se giochiamo così credetemi, credetemi in quello che vedo, identifico cose buone. Andiamo avanti, ma dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo giocare con coraggio tutto il tempo, abbiamo bisogno di identità, abbiamo bisogno di continuare a crescere. Dobbiamo credere l'uno nell'altro e il messaggio è: continuiamo a crescere e staremo meglio. Quello che avete fatto è stato molto difficile, molto difficile. Congratulazioni, godetevelo". E in vista della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo: "Ora mercoledì vogliamo di più".