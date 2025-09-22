Ora Sarri e la Lazio devono evitare il peggio
Vale a dire evitare che l'effetto sconfitta duri nel tempo. Perché partite così non durano solo 90 minuti e i derby sono difficili da preparare ma è ancora più complicato gestirne il post. Maurizio Sarri dovrà quindi lavorare sulla tenuta mentale della sua squadra per evitare conseguenze pericolose. Ma l'allenatore biancoceleste deve fare i conti anche con un'emergenza a centrocampo: tra squalifiche e infortuni contro il Genoa ci sarà il solo Cataldi
