Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Inter, equilibrio cercasi: Barella può essere la soluzione

Andrea Paventi
©Getty

Con 11 gol segnati nelle prime 4 partite di campionato l'Inter di Cristian Chivu è al momento il miglior attacco della Serie A. Ma i nerazzurri sono anche la terza peggior difesa (i gol subiti sono 7) e devono ancora trovare un equilibrio in campo. Come risolvere il problema? Ritrovando il miglior Nicolò Barella, che può diventare il termometro insostituibile della squadra

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ