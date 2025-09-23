Inter, equilibrio cercasi: Barella può essere la soluzione

Con 11 gol segnati nelle prime 4 partite di campionato l'Inter di Cristian Chivu è al momento il miglior attacco della Serie A. Ma i nerazzurri sono anche la terza peggior difesa (i gol subiti sono 7) e devono ancora trovare un equilibrio in campo. Come risolvere il problema? Ritrovando il miglior Nicolò Barella, che può diventare il termometro insostituibile della squadra