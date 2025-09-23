Milan e Inter scelgono Foster Partners e Manica per il nuovo stadio: il progettonuovo stadio
In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano, della delibera per la vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, i due club hanno annunciato di essersi affidati agli studi di architettura Foster + Partners e Manica per progettare il nuovo impianto
Milan e Inter hanno annunciato la collaborazione con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica, per la progettazione del nuovo stadio di Milano che sorgerà nell'area di San Siro. Una decisione strategica - con l'incarico affidato a due tra gli studi più rinomati a livello internazionale - che segna un'accelerazione importante nel progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila metri quadrati, destinato a rivoluzionare il volto sportivo e architettonico della città. Il progetto diventerà operativo una volta completata l’acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, il cui iter è ancora in attesa del via libera definitivo da parte del Consiglio Comunale di Milano.
Due eccellenze per Milano
Alla guida del progetto ci saranno due nomi di assoluto prestigio: Lord Norman Foster, fondatore dello studio britannico Foster + Partners, autore di capolavori architettonici come l'Apple Park di Cupertino, il Millennium Bridge di Londra e i terminal di importanti aeroporti internazionali, e David Manica, riconosciuto come un'eccellenza nel settore degli impianti sportivi, già firma di stadi come l'Allegiant Stadium di Las Vegas e il Chase Center di San Francisco. La collaborazione tra Foster e Manica ha radici profonde: i due architetti avevano già lavorato fianco a fianco per la progettazione del nuovo Wembley Stadium di Londra e, più di recente, per il Lusail Stadium in Qatar, teatro della finale del Mondiale 2022.
I dettagli e l'iter per il futuro impianto
Il nuovo stadio, che avrà una capienza di circa 71.500 posti, sarà caratterizzato da una struttura su due anelli, progettati con un'inclinazione pensata per garantire una visibilità ottimale da ogni settore. L'obiettivo è offrire un'esperienza all'avanguardia, inclusiva e sostenibile, con settori accessibili a tutte le fasce di pubblico, nel rispetto dei più alti standard internazionali. Il progetto si inserisce in un disegno urbanistico più ampio che punta alla creazione di un vero e proprio polo attrattivo per Milano: un impianto moderno, efficiente, immerso in un quartiere multifunzionale con spazi pubblici, aree verdi, servizi e attività commerciali. Per le due società, si tratta di un investimento strategico di lungo periodo. Il nuovo stadio rappresenta non solo un futuro punto di riferimento per il calcio europeo, ma anche un segno tangibile dell'impegno di Milan e Inter verso la città, la sua comunità e il suo patrimonio storico e culturale. Le prime fasi progettuali partiranno solo dopo il completamento dell’iter amministrativo legato all'acquisizione dell'area. Ma la direzione è ormai chiara: Milano si prepara a salutare il vecchio San Siro, accogliendo una nuova casa per il calcio milanese e internazionale.