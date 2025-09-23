In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano, della delibera per la vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, i due club hanno annunciato di essersi affidati agli studi di architettura Foster + Partners e Manica per progettare il nuovo impianto SALA: "SFINITO DALLA VICENDA STADIO"

Milan e Inter hanno annunciato la collaborazione con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica, per la progettazione del nuovo stadio di Milano che sorgerà nell'area di San Siro. Una decisione strategica - con l'incarico affidato a due tra gli studi più rinomati a livello internazionale - che segna un'accelerazione importante nel progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila metri quadrati, destinato a rivoluzionare il volto sportivo e architettonico della città. Il progetto diventerà operativo una volta completata l’acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, il cui iter è ancora in attesa del via libera definitivo da parte del Consiglio Comunale di Milano.

Due eccellenze per Milano Alla guida del progetto ci saranno due nomi di assoluto prestigio: Lord Norman Foster, fondatore dello studio britannico Foster + Partners, autore di capolavori architettonici come l'Apple Park di Cupertino, il Millennium Bridge di Londra e i terminal di importanti aeroporti internazionali, e David Manica, riconosciuto come un'eccellenza nel settore degli impianti sportivi, già firma di stadi come l'Allegiant Stadium di Las Vegas e il Chase Center di San Francisco. La collaborazione tra Foster e Manica ha radici profonde: i due architetti avevano già lavorato fianco a fianco per la progettazione del nuovo Wembley Stadium di Londra e, più di recente, per il Lusail Stadium in Qatar, teatro della finale del Mondiale 2022.