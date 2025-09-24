Esplora tutte le offerte Sky
Buongiorno salta il Milan: lesione di basso grado all'adduttore. Out anche in Champions

napoli

Buongiorno salterà il big match di domenica sera di San Siro contro il Milan. Il difensore di Conte si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Salterà  anche lo Sporting in Champions

Niente Milan-Napoli per Buongiorno. Il centrale azzurro salterà il big match di domenica sera per una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto: già iniziato l'iter riabilitativo. Salterà anche lo Sporting in Champions. Intanto, dopo un giorno di riposo, la squadra ha iniziato la preparazione verso il Milan: per il gruppo lavoro in palestra e, quindi, seduta tecnica in campo.

