Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Questo Milan ha un centrocampo 'da Premier', così può fare una grande stagione

Riccardo Montolivo

©Getty

I rossoneri hanno un'intensità fuori scala per gli standard della Serie A, soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampo a 5 e la 'gabbia' costruita a protezione di Modric permettono alla squadra di Allegri di non perdere mai l'equilibrio. Per diverse cose ricordano il Napoli della scorsa stagione e il big match della prossima giornata sarà lo scontro tra i due migliori reparti del campionato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ