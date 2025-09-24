Questo Milan ha un centrocampo 'da Premier', così può fare una grande stagione

I rossoneri hanno un'intensità fuori scala per gli standard della Serie A, soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampo a 5 e la 'gabbia' costruita a protezione di Modric permettono alla squadra di Allegri di non perdere mai l'equilibrio. Per diverse cose ricordano il Napoli della scorsa stagione e il big match della prossima giornata sarà lo scontro tra i due migliori reparti del campionato