Atalanta, lo stadio si chiama 'New Balance Arena'

Nuova era in casa Atalanta. Lo storico stadio di Bergamo, infatti, a partire da oggi prenderà ufficialmente il nome di New Balance Arena. Al centro della partnership tra Atalanta e New Balance vi è l’impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori. In linea con questa visione, l’accordo prevede anche l’acquisizione in esclusiva dei naming rights della sede del settore giovanile nerazzurro, che sarà denominata New Balance Academy–Dedicata a Mino Favini , in onore del "maestro" del vivaio atalantino, scopritore e formatore di talenti e simbolo del modello educativo del Club.

In occasione di questo nuovo capitolo nella collaborazione tra il club e il brand di Boston, Stephen Pagliuca, co-Chairman Atalanta BC, ha dichiarato: "Siamo entusiasti della nostra partnership con New Balance, una collaborazione che si basa sulla condivisione di valori comuni quali il duro lavoro, l'integrità e un profondo impegno nei confronti della nostra comunità. Non vediamo l’ora di continuare a ottenere successi sia dentro che fuori dal campo". "Da sempre simbolo di Bergamo e del suo tessuto sociale -ha dichiarato Chris Davis, Brand President & Chief Marketing Officer New Balance- questo stadio incarna l’essenza della passione, della lealtà e dello spirito della sua comunità. Con l’inaugurazione della New Balance Arena si apre un nuovo capitolo che testimonia il nostro impegno costante verso il club, la sua storia e le generazioni di tifosi che hanno animato queste tribune e custodito la sua eredità. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Atalanta BC e della sua straordinaria tifoseria in questo percorso di crescita e condivisione".