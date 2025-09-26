L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 contro l'amico Juric: "È stato un po' sottovalutato in carriera, sarà una partita tra squadre di primissimo livello". Sui singoli: "Sono contento della media gol di Vlahovic, ho tre attaccanti forti. Conceiçao ha avuto un problemino, lo valutiamo sabato. E Zhegrova continua a lavorare. Cambiaso? Può giocare anche a centrocampo: deve avere più costanza, potenzialmente merita i migliori club del mondo"

JURIC: "DE KETELAERE A DISPOSIZIONE CON LA JUVE"