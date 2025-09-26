Juventus-Atalanta, Tudor: "Sono contento di Vlahovic. Conceiçao? Da valutare"
L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 contro l'amico Juric: "È stato un po' sottovalutato in carriera, sarà una partita tra squadre di primissimo livello". Sui singoli: "Sono contento della media gol di Vlahovic, ho tre attaccanti forti. Conceiçao ha avuto un problemino, lo valutiamo sabato. E Zhegrova continua a lavorare. Cambiaso? Può giocare anche a centrocampo: deve avere più costanza, potenzialmente merita i migliori club del mondo"
Tudor: "Conceiçao ha avuto un problemino, lo valutiamo"
Termina qui la conferenza stampa di Igor Tudor
Ha rivisto la sfida di agosto contro l'Atalanta nella preparazione al match?
"Si guardano tutte le ultime partite. Le squadre si conoscono. Dobbiamo guadagnare ogni metro senza sbagliare, sarà molto difficile"
Nel weekend si affrontano anche Allegri e Conte: cosa pensa di entrambi e le capita di sentire Antonio?
"No, non ci sentiamo. Ci siamo sentiti in passato. Per entrambi basta vedere le loro bacheche. Ed tutti e due sono persone di valore, vere e giuste che fanno bene al calcio. Sono due grandi personaggi"
Sono previste novità o il lavoro prosegue sulla strada tracciata?
"Lavoriamo sulla strada tracciata"
C'è fiducia a tempo nei confronti di Koopmeiners? E quanto manca per vederlo al meglio?
"A centrocampo faccio giocare tutti, si può crescere in quel reparto. Tutti quelli che stanno giocando lavorano con l'obiettivo di dare di più"
Cambiaso può essere schierato anche da mediano?
"Sì, può fare la mezzala perché ha un cervello diverso. Da esterno vede la situazione come un centrocampista. È un giocatore di primissimo livello, deve avere più costanza ma dipende sempre da lui. Potenzialmente è un giocatore che merita i migliori club del mondo come Real Madrid, Manchester City e Liverpool. Se dovesse migliorare potrebbe finire in squadre del genere"
Cosa può dire di Adzic? E in quali posizioni può giocare?
"Può giocare indifferentemente a centrocampo, lo vedo bene e ha una testa pulita"
Si è già confrontato con Burgess (nuovo responsabile bianconero nell'area performance)?
"No, non è ancora arrivato"
È preoccupato del recupero fisico della squadra?
"Assolutamente no, sono in fiducia. La squadra sta bene. Penso sia un calcio diverso se si gioca una partita a settimana: lo dimostra il passato ma anche il presente. Un allenatore deve essere ancora più bravo nelle scelte e tenere dentro tutti i giocatori. È molto difficile e bisogna sbagliare il meno possibile: alcuni giocatori per caratteristiche possono giocare tante partite, altri no. Ma tutte le squadre hanno questi problemi"
Cosa puoi dire del tuo rapporto con Juric?
"È un amico, un ragazzo con valori e ha particolarità nel modo di allenare. Penso sia fantastico e credo anche un po' sottovalutato nella sua carriera dopo le esperienze dell'anno scorso. L'Atalanta è forte, fa la Champions e sarà una partita da giocare tra squadre di primissimo livello"
Cosa è scattato nella testa di Vlahovic e quanto la mette in difficoltà?
"Non saprei rispondere sul suo impatto da titolare e da subentrato. Sono molto contento della sua media, ho tre attaccanti forti. Si sceglie anche in base all'avversario e un paio di punte sono nuove. Ci sarà spazio per tutti e dovremo sbagliare il meno possibile. Potrebbero anche giocare insieme? Perché no"
Come sta Conceiçao? E come procede il recupero di Zhegrova?
"Francisco ha avuto qualche problemino e qualche acciacco, vedremo domani come sta. Zhegrova invece sta lavorando"
Cosa le ha insegnato il primo tour de force della stagione?
"Le solite cose, buone e meno buone. Nessuna novità in particolare. Abbiamo fatto una buona partenza, niente di più e niente di meno. Ci stiamo conoscendo coi nuovi, si prova a crescere tutti i giorni"
Rocchi ha detto che Tudor aveva ragione ma ha sbagliato nei toni: cosa risponde?
"Si è già parlato tanto. Me l'hanno comunicato, ma si va avanti. Sono cose di calcio, non ho altro da aggiungere"
Come ha lavorato la squadra in settimana?
"Abbiamo usato i giorni liberi, ora ci sono tre gare di fila prima della Nazionale. Siamo concentrati e carichi"
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Igor Tudor
Juve, ultima vittoria in casa contro l'Atalanta nel 2018
La scorsa domenica, a Sky Calcio Club con Fabio Caressa, l'analisi del rendimento della Juventus, reduce dal pareggio contro il Verona nella 4ª giornata di campionato. La squadra di Tudor ha forse pagato la stanchezza mentale accumulata contro Inter e Borussia Dortmund, in due partite estremamente dispendiose, dimostrando di non essere forse ancora pronta a garantire continuità su certi livelli. "Nelle prime giornate, con il ritorno di Bremer, era emersa una solidità che però va distinta da quella mentale, i sette gol incassati nelle ultime due gare mostrano fragilità difensive nonostante la tenuta psicologica.Tudor sta svolgendo un lavoro" il pensiero di Paolo Di Canio
Dopo il successo contro l'Inter e i due pareggi tra Champions e campionato (Verona), la Juve di Tudor aspetta a Torino l'Atalanta di Juric. Match live sabato 27 settembre alle 18. Dalle 14.30 la conferenza stampa di presentazione della partita dell'allenatore bianconero