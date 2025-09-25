Non è più ora di trattare il Como di Fabregas come una sorpresa

Parla la classifica: 7 punti dopo aver sfidato Inter, Bologna, Lazio e Fiorentina, squadre da piazzamento europeo. Status che ormai ha raggiunto anche il Como, formazione ricca, ambiziosa e anche sfrontata. L'ambiente ideale, con l'allenatore ideale, per far maturare un progetto giovane che di questo passo sarà molto presto anche vincente