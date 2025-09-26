De Ketelaere a disposizione contro la Juventus . A confermalo è Ivan Juric alla vigilia della sfida di Torino contro i bianconeri. La sua Atalanta ha tanti giocatori ai box, ma il belga recupera: "Ci sarà - sono state le parole dell'allenatore -, per gli altri vedremo giorno per giorno, valutando se potranno rientrare martedì. Ederson, ad esempio, potrebbe tornare già per la Champions (col Brugge il 30 settembre, ndr). Scamacca ? Al momento è complicato indicare una data precisa per il suo rientro". Sempre legato al tema di tanti forfait: "Ahanor ha giocato molto bene a Torino, con grande attenzione. Continuiamo con lui. De Roon dietro? Valuteremo, ma le indicazioni su Honest sono state incoraggianti".

Come sta Lookman e i singoli

Tema Lookman. Contro il Torino era già tornato in gruppo dopo le telenovele estive di mercato ed è tornato in campo nei minuti finali: "Si sta allenando bene e gradualmente lo stiamo riportando al pieno regime di forma, è un giocatore importante". Sulla Juve: "Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama. Loro sono una grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, ha grande qualità e tante soluzioni. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva". Infine i singoli: "Krstovic deve concentrarsi sul fare sempre il massimo. Ha grande voglia di migliorarsi, cura i dettagli; Maldini ha qualità importanti, ma deve crescere ancora; Carnesecchi ha le caratteristiche per diventare uno dei migliori in assoluto".