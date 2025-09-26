Marotta: "Chivu grande allenatore, Pio Esposito può diventare un campione"inter
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "marketing e mercati globali" all'Università Bicocca di Milano. "San Siro non risponde più alle esigenze e ai criteri regolamentari, questo è un problema per tutti. Milan e Inter devono avere il proprio stadio a Milano", ha detto il presidente nerazzurro. E su Chivu: "Mai pensato di cambiare"
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha ricevuto la laurea honoris causa in "marketing e mercati globali" presso l'Università Bicocca di Milano e ha commentato così: "Per me è un giorno estremamente emozionante. Ringrazio tutte le società e i presidenti con cui ho lavorato. Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile". Sulla questione San Siro: "Milano rischia di non avere uno stadio per le due squadre che la rappresentano e sono un patrimonio. Sarebbe una sconfitta per l'intera città, non lo dico con polemica ma con un sano realismo. Milano deve avere il suo stadio, con tutto il rispetto per San Siro che è stato un contenitore di emozioni, ma oggi non risponde più alle esigenze e i criteri regolamentari. Lo stadio è un'esigenza e un problema. Se il Comune dovesse dire no ci guarderemo attorno. Sarebbe un dispiacere perché Milan e Inter devono avere uno stadio a Milano. Tutto deve essere fatto con trasparenza, che Milan e Inter garantiscono".
"L'Inter compete sempre per vincere"
Il presidente nerazzurro ha annunciato gli obiettivi: "L'Inter come grande club deve partecipare per competere al massimo, non bisogna essere arroganti ma ambiziosi. Nello sport non c'è nulla di male nel dichiarare queste cose. Poi se ci saranno squadre più forti lo riconosceremo ma noi partiamo per raggiungere obiettivi come la Champions che è fondamentale per la sostenibilità del club e poi qualcosa di più importante".
"Chivu? Nessuno ha mai pensato di cambiare"
Su Chivu e le voci sul suo futuro: "Spesso le vostre valutazioni si concentrano sull'allenatore, ma non è sempre così. Noi abbiamo un grande allenatore, non è un ragazzino, è un allenatore che impersonifica dei valori importantissimi come il senso d'appartenenza e soprattutto è preparato professionalmente. Sono stati espressi dei giudizi azzardati da chi non lo conosce e che non corrispondono alla realtà. Nessuno di noi ha pensato di cambiare. Il cambio allenatore in generale deve essere fatto se ci sono presupposti drammatici, fortunatamente l'Inter non ha questi problemi".
"Pio Esposito ha tutto per diventare un campione"
Alla domanda su Pio Esposito, Marotta ha commentato così: "Non carichiamolo di pressione, è molto giovane, ha tutte le caratteristiche per diventare un campione. Il percorso è lungo e difficile ma lui deve rimanere umile e continuare ad avere quella passione che sicuramente lo porterà lontano".