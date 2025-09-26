Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in "marketing e mercati globali" all'Università Bicocca di Milano. "San Siro non risponde più alle esigenze e ai criteri regolamentari, questo è un problema per tutti. Milan e Inter devono avere il proprio stadio a Milano", ha detto il presidente nerazzurro. E su Chivu: "Mai pensato di cambiare"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha ricevuto la laurea honoris causa in "marketing e mercati globali" presso l'Università Bicocca di Milano e ha commentato così: "Per me è un giorno estremamente emozionante. Ringrazio tutte le società e i presidenti con cui ho lavorato. Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile". Sulla questione San Siro: "Milano rischia di non avere uno stadio per le due squadre che la rappresentano e sono un patrimonio. Sarebbe una sconfitta per l'intera città, non lo dico con polemica ma con un sano realismo. Milano deve avere il suo stadio, con tutto il rispetto per San Siro che è stato un contenitore di emozioni, ma oggi non risponde più alle esigenze e i criteri regolamentari. Lo stadio è un'esigenza e un problema. Se il Comune dovesse dire no ci guarderemo attorno. Sarebbe un dispiacere perché Milan e Inter devono avere uno stadio a Milano. Tutto deve essere fatto con trasparenza, che Milan e Inter garantiscono".