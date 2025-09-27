Dove vedere Como-Cremonese

La partita tra Como e Cremonese della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 27 settembre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Como-Cremonese, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 27 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Cremonese

Como e Cremonese si sono sfidate solo in una precedente stagione di Serie A, nel 1984/85, con una vittoria casalinga con clean sheet per parte; Ottavio Bianchi era l'allenatore del Como, mentre Emiliano Mondonico quello dei grigiorossi. La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti; l'ultimo successo del Como contro la Cremonese in queste competizioni risale al 12 ottobre 2013 in Serie C (1-0 in trasferta). Nella scorsa stagione, il Como è rimasto imbattuto contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 3N); in generale, il Como ha pareggiato sette delle ultime nove partite contro queste formazioni nel massimo campionato (1V, 1P). Solo il Napoli (30) ha guadagnato più punti del Como (26, al pari della Roma) da inizio aprile 2025 in Serie A. I biancoblù potrebbero vincere tre delle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52. Dopo aver pareggiato 0-0 entrambe le ultime due partite di campionato contro Hellas Verona e Parma, la Cremonese potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. La Cremonese ha registrato due vittorie e due pareggi in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo quattro formazioni neopromosse sono rimaste imbattute in tutte le prime cinque partite di una singola stagione: la Sampdoria nel 2012/13, il Palermo nel 2004/05, il Messina nel 2004/05 e l'Atalanta nel 2000/01.