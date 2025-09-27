Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, gran primo tempo"

"Bicchiere mezzo pieno, sempre". Igor Tudor esprime così la sua filosofia al termine di un 1-1 contro l'Atalanta acciuffato nel finale, con un bel primo tempo concluso in svantaggio prendendo gol proprio a pochi istanti dall'intervallo. "Per me abbiamo fatto una grande prestazione nel primo tempo. Partita seria, giusta, bella , contro una squadra che gioca la Champions: giusto così ". Poi sulla scelta di far entrare Cabal, che risulterà decisivo con il gol del pareggio subito dopo il suo ingresso in campo: "Sta lavorando bene, lo apprezzavo già da prima", dice l'allenatore bianconero. " L'idea di farlo giocare c'era già poi quando Bremer ha chiesto il cambio l'ho fatto entrare. Bremer? Credo non sia niente di grave , vediamo. Ha speso tanto".

"L'errore di Adzic fa parte del percorso di crescita"

E se il gol della Juve arriva grazie a uno svarione di Kossounou, a "causare" il vantaggio dell'Atalanta era stato un errore di Adzic, che ha innescato così Sulemana: "Adzic si è meritato di giocare titolare con le sue doti, in occasione del gol è stato un po' leggero e abbiamo pagato, ma fa parte della sua crescita e noi crediamo tanto in lui. Thuram? Ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha il suo percorso da fare: sono molto contento di lui ed è importante per noi". Infine sulle apparenti mancanze di certezze in attacco: "Abbiamo già delle certezze: tre giocatori che preferiscono fare la punta centrale e devono adattarsi quando giocano dietro: io devo essere bravo a fare le scelte giuste in base alla partita".