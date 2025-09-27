Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, gran primo tempo"

Juventus-Atalanta, Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, errore di Adzic fa parte della crescita"juventus
Dopo il pari con l'Atalanta, Tudor si concentra sui lati positivi: "Bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto un grande primo tempo. L'errore di Adzic? Fa parte del suo percorso di crescita". Poi rassicura sulle condizioni di Bremer (al suo posto è entrato Cabal, autore del pari): "Non dovrebbe essere niente di grave"
"Bicchiere mezzo pieno, sempre". Igor Tudor esprime così la sua filosofia al termine di un 1-1 contro l'Atalanta acciuffato nel finale, con un bel primo tempo concluso in svantaggio prendendo gol proprio a pochi istanti dall'intervallo. "Per me abbiamo fatto una grande prestazione nel primo tempo. Partita seria, giusta, bella, contro una squadra che gioca la Champions: giusto così". Poi sulla scelta di far entrare Cabal, che risulterà decisivo con il gol del pareggio subito dopo il suo ingresso in campo: "Sta lavorando bene, lo apprezzavo già da prima", dice l'allenatore bianconero. "L'idea di farlo giocare c'era già poi quando Bremer ha chiesto il cambio l'ho fatto entrare. Bremer? Credo non sia niente di grave, vediamo. Ha speso tanto".
Vedi anche
Le pagelle di Juventus-Atalanta 1-1
"L'errore di Adzic fa parte del percorso di crescita"
E se il gol della Juve arriva grazie a uno svarione di Kossounou, a "causare" il vantaggio dell'Atalanta era stato un errore di Adzic, che ha innescato così Sulemana: "Adzic si è meritato di giocare titolare con le sue doti, in occasione del gol è stato un po' leggero e abbiamo pagato, ma fa parte della sua crescita e noi crediamo tanto in lui. Thuram? Ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha il suo percorso da fare: sono molto contento di lui ed è importante per noi". Infine sulle apparenti mancanze di certezze in attacco: "Abbiamo già delle certezze: tre giocatori che preferiscono fare la punta centrale e devono adattarsi quando giocano dietro: io devo essere bravo a fare le scelte giuste in base alla partita".