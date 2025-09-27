L’imprenditore ed ex n°1 del club nerazzurro è tornato a casa. Era stato ricoverato il 26 agosto scorso all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una brutta polmonite. Era stato anche intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana

Massimo Moratti è tornato a casa e questa sera potrà seguire comodamente la sua Inter, impegnata a Cagliari. L’ex presidente del club nerazzurro era stato ricoverato il 27 agosto scorso a causa di una brutta polmonite, all’Istituto Humanitas di Rozzano. Dopo essere stato intubato anche per un mese aveva lasciato il reparto di terapia intensiva il 3 settembre scorso. Ora è tornato presso la sua abitazione, come confermato dal suo entourage alle principali agenzie di stampa.



