Moratti, l’ex presidente dell’Inter è stato dimesso dopo un mese in ospedale per polmonite

INTER

L’imprenditore ed ex n°1 del club nerazzurro è tornato a casa. Era stato ricoverato il 26 agosto scorso all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una brutta polmonite. Era stato anche intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana

Massimo Moratti è tornato a casa e questa sera potrà seguire comodamente la sua Inter, impegnata a Cagliari. L’ex presidente del club nerazzurro era stato ricoverato il 27 agosto scorso a causa di una brutta polmonite, all’Istituto Humanitas di Rozzano. Dopo essere stato intubato anche per un mese aveva lasciato il reparto di terapia intensiva il 3 settembre scorso. Ora è tornato presso la sua abitazione, come confermato dal suo entourage alle principali agenzie di stampa.

Serie A: Altre Notizie

Conte: "Rrahmani e Buongiorno saltano il Milan"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli ha presentato il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una partita...

Dove vedere Juventus-Atalanta

guida tv

La partita tra Juve e Atalanta della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 27 settembre alle 18...

Gasperini: "Pellegrini? Il problema non è risolto"

ROMA

L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida di domenica all'Olimpico: "Sono...

Allegri: "Leao è recuperato e a disposizione"

MILAN

L'allenatore rossonero ha introdotto il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una bella...
