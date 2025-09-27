Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Con Pulisic ci sarà Santiago Gimenez, probabile la partenza dalla panchina di Leao. Tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti. Problemi difensivi per Antonio Conte che non porterà a San Siro Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola. Hojlund in pole su Lucca

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Goalkeeper
Milan
Fikayo Tomori
Defender
Milan
Matteo Gabbia
Defender
Milan
Strahinja Pavlovic
Defender
Milan
Alexis Saelemaekers
Forward
Milan
Youssouf Fofana
Midfielder
Milan
Luka Modric
Midfielder
Milan
Adrien Rabiot
Midfielder
Milan
Pervis Estupiñán
Defender
Milan
Christian Pulisic
Midfielder
Milan
Santiago Giménez
Forward

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri

  • Leao torna a disposizione, probabile partenza dalla panchina
  • Davanti quindi si va verso la conferma di quanto visto inizialmente a Udine: con Pulisic ci sarà Santiago Gimenez
  • Anche tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti
Napoli
Alex Meret
Goalkeeper
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Defender
Napoli
Sam Beukema
Defender
Napoli
Juan Guilherme Nunes Jesus
Defender
Napoli
Miguel Gutiérrez
Defender
Napoli
Stanislav Lobotka
Midfielder
Napoli
Matteo Politano
Forward
Napoli
Frank Anguissa
Midfielder
Napoli
Kevin De Bruyne
Midfielder
Napoli
Scott McTominay
Midfielder
Napoli
Rasmus Højlund
Forward

NAPOLI (4-1-4-1) la probabile formazione

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte

  • Problemi difensivi per Antonio Conte che non porterà a San Siro Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola
  • Ballottaggio Beukema/Marianucci con il primo favorito
  • Rispetto alla sfida col Pisa, tornerà in cabina di regia Lobotka. Anche in avanti cambio in vista: Hojlund in pole su Lucca

Serie A: Altre Notizie

Juric: "Mancata la qualità per chiuderla"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta non nasconde un pizzico di rabbia per non aver chiuso la partita dopo...

Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, gran primo tempo"

juventus

Dopo il pari con l'Atalanta, Tudor si concentra sui lati positivi: "Bicchiere mezzo pieno,...

Dove vedere Cagliari-Inter

guida tv

La partita Cagliari-Inter della 5^ giornata di Serie A, si gioca sabato 27 settembre alle ore...

Moratti a casa: lascia l'ospedale dopo 30 giorni

INTER

L’imprenditore ed ex n°1 del club nerazzurro è tornato a casa. Era stato ricoverato il 26 agosto...

Conte: "Rrahmani e Buongiorno saltano il Milan"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli ha presentato il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una partita...
