Con Pulisic ci sarà Santiago Gimenez, probabile la partenza dalla panchina di Leao. Tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti. Problemi difensivi per Antonio Conte che
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri
- Leao torna a disposizione, probabile partenza dalla panchina
- Davanti quindi si va verso la conferma di quanto visto inizialmente a Udine: con Pulisic ci sarà Santiago Gimenez
- Anche tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti
NAPOLI (4-1-4-1) la probabile formazione
Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte
- Problemi difensivi per Antonio Conte che non porterà a San Siro Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola
- Ballottaggio Beukema/Marianucci con il primo favorito
- Rispetto alla sfida col Pisa, tornerà in cabina di regia Lobotka. Anche in avanti cambio in vista: Hojlund in pole su Lucca