All'Arena Garibaldi, domenica 28 settembre alle 15, il Pisa ospita la Fiorentina per la quinta di campionato. Rispetto all'ultima contro il Napoli, Gilardino punta su Bonfanti in difesa con Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Touré sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Moreo alle spalle di Nzola. Panchina iniziale per Tramoni. Pioli, invece, punta su Comuzzo-Pongracic-Ranieri dietro, con Fazzini verso una maglia da titolare. Davanti Gudmundsson affianca Kean