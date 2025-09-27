All'Arena Garibaldi, domenica 28 settembre alle 15, il Pisa ospita la Fiorentina per la quinta di campionato. Rispetto all'ultima contro il Napoli, Gilardino punta su Bonfanti in difesa con Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Touré sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Moreo alle spalle di Nzola. Panchina iniziale per Tramoni. Pioli, invece, punta su Comuzzo-Pongracic-Ranieri dietro, con Fazzini verso una maglia da titolare. Davanti Gudmundsson affianca Kean
La probabile formazione
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Touré; Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino
- In difesa, rispetto all'ultima contro il Napoli, c'è Bonfanti e non Lusuardi
- Al centro del campo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Touré sugli esterni
- Sulla trequarti spazio a Moreo, con Tramoni in panchina, davanti c'è Nzola
La probabile formazione
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Stefano Pioli
- In difesa torna il terzetto Comuzzo-Pongracic-Ranieri
- A centrocampo spazio a Mandragora affiancato da Nicolussi Caviglia e Fazzini, che potrebbe anche avanzare sulla trequarti insieme a Gudmundsson. Sugli esterni Dodo e Gosens
- Davanti c'è Moise Kean dall'inizio