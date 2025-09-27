Esplora tutte le offerte Sky
Pisa-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
All'Arena Garibaldi, domenica 28 settembre alle 15, il Pisa ospita la Fiorentina per la quinta di campionato. Rispetto all'ultima contro il Napoli, Gilardino punta su Bonfanti in difesa con Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Touré sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Moreo alle spalle di Nzola. Panchina iniziale per Tramoni. Pioli, invece, punta su Comuzzo-Pongracic-Ranieri dietro, con Fazzini verso una maglia da titolare. Davanti Gudmundsson affianca Kean

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Giovanni Bonfanti
Giovanni Bonfanti
difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
trequartista
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
trequartista
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
centravanti

La probabile formazione

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Touré; Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino

  • In difesa, rispetto all'ultima contro il Napoli, c'è Bonfanti e non Lusuardi
  • Al centro del campo Aebischer e Akinsanmiro, con Leris Touré sugli esterni
  • Sulla trequarti spazio a Moreo, con Tramoni in panchina, davanti c'è Nzola
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale di destra
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Domilson Cordeiro Dos Santos
Domilson Cordeiro Dos Santos
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
centrocampista centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Stefano Pioli

  • In difesa torna il terzetto Comuzzo-Pongracic-Ranieri
  • A centrocampo spazio a Mandragora affiancato da Nicolussi Caviglia e Fazzini, che potrebbe anche avanzare sulla trequarti insieme a Gudmundsson. Sugli esterni Dodo e Gosens
  • Davanti c'è Moise Kean dall'inizio

