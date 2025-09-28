Esplora tutte le offerte Sky
Infortunio Belotti, è lesione del crociato: il Cagliari lo perde per diversi mesi

CAGLIARI

Confermate le sensazioni negative: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Andrea Belotti. A seguito dell'infortunio riportato nella partita tra Cagliari e Inter, l'attaccante rossoblù è stato sottoposto agli esami che hanno evidenziato quello che si temeva. Lungo stop per lui

CAGLIARI-INTER 0-2, GLI HIGHLIGHTS

È grave l'infortunio rimediato da Andrea Belotti nella partita di sabato sera tra Cagliari e Inter. L'attaccante, nel contendere un pallone a Martinez, ha compiuto un movimento innaturale con il ginocchio. Nelle scorse ore ha svolto gli esami "che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", come si legge nel comunicato ufficiale del Cagliari. Lo stop sarà dunque molto lungo per Belotti che la scorsa settimana aveva segnato i suoi primi gol con la maglia rossoblù. 

