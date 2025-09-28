Dove vedere Lecce-Bologna

La partita Lecce-Bologna della 5^ giornata di Serie A, si gioca domenica 28 settembre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La sfida fra Lecce e Bologna valida per la 5^ giornata di campionato, si gioca domenica 28 settembre alle 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Marina Presello e Francesco Modugno. Appuntamento inoltre con Sunday Football dalle ore 15.30 alle 17.55 con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto. Inoltre, dalle 20 da non perdere l' Anteprima di Sky Calcio Club con Fabio Caressa in compagnia di Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 22.40 arriva il Club a cui si aggiungono Alessandro Costacurta, Marco Bucciantini e Fabio Quagliarella.

I numeri di Lecce e Bologna

Il Lecce ha vinto soltanto tre delle 32 partite complessive (13N, 16P) giocate contro il Bologna in Serie A - l'ultimo successo risale al 2-0 fuori casa del settembre 2011 - tra le squadre affrontate almeno 20 volte nella competizione, soltanto contro Roma (due vittorie in 38 match) e Milan (2/39) i salentini contano meno successi nel massimo torneo (tre anche contro il Parma, su 26 incroci). Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime nove trasferte contro il Lecce in Serie A: quattro vittorie e cinque pareggi nel parziale; si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza sconfitte per i rossoblù nella competizione. Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle prime quattro sfide di questo campionato (1N, 3P). Considerando le squadre presenti sia nello scorso che in questo campionato, il Lecce è la compagine che ha perso il maggior numero di incontri in Serie A nel 2025 - 13 sui 24 totali (4V, 7N) compresi i tre del torneo in corso - e che ha incassato il maggior numero di reti (35) nel periodo. Il Bologna non vince da sei trasferte di campionato (1N, 5P) - l'ultima vittoria esterna degli emiliani è datata 29 marzo 2025, 1-0 contro il Venezia - e ha perso tutte le ultime quattro in ordine di tempo; i rossoblù potrebbero subire cinque sconfitte di fila fuori casa per la prima volta in Serie A da luglio-ottobre 2020, con Mihajlovic come allenatore (sei ko consecutivi in quel caso).

Il Bologna ha perso le prime due trasferte di questo torneo, entrambe per 1-0 contro Roma e Milan; quella emiliana è la squadra che conta il maggior numero di campionati in cui è rimasta senza vittorie in ciascuna delle prime tre gare esterne stagionali in Serie A: ben 42, compresi quattro degli ultimi cinque.