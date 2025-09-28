Dove vedere Pisa-Fiorentina

La partita Pisa-Fiorentina, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 28 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Fiorentina

Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall'ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991 (successo per 4-0 della Viola al Franchi). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro la Fiorentina nel massimo torneo - quello per 2-1 in casa del novembre 1987 - restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale. La Fiorentina ha segnato 11 gol nelle ultime tre sfide di Serie A (media di 3,7 a match) contro il Pisa, tanti quanti in tutte le precedenti 11 gare contro i nerazzurri nel torneo. Nel dettaglio, la Fiorentina ha realizzato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre partite contro il Pisa nel massimo torneo senza subire gol; soltanto tre squadre nella storia della Serie A vantano quattro o più match consecutivi con almeno tre marcature all'attivo e annesso clean sheet contro una singola avversaria: l'Inter (4 vs Genoa e Palermo); la Roma (5 vs Parma) e il Milan (4 vs Torino). Il Pisa non ha trovato il gol nelle ultime cinque partite giocate contro la Fiorentina in Serie A. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato - due pareggi e due sconfitte finora - soltanto tre volte nella sua storia nel massimo torneo la squadra toscana è rimasta senza successi nelle prime cinque sfide giocate di un torneo di Serie A: nel 1935/36 (1N, 4P); nel 1946/47 (2N, 3P) e nel 1977/78 (2N, 3P). La Fiorentina ha pareggiato entrambe le prime due trasferte di questo torneo (1-1 contro il Cagliari e 0-0 contro il Torino).