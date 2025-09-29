Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per il 2024/25: per la prima volta in 15 anni la società nerazzurra registra un utile di 35,4 milioni, in virtù anche di 567 milioni di euro di ricavi che rappresentano un record per la Serie A al netto del player trading
Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha approvato oggi il bilancio per l'anno 2024/25. Si chiude con un utile netto di 35,4 milioni di euro (il primo utile in 15 anni) che, rapportati ai 35,7 milioni di perdita dello scorso anno, evidenzia un miglioramento pari a 70 milioni. I ricavi, pari a 567 milioni, stabiliscono un nuovo record per il club e la Serie A, un risultato dovuto - come riportato nel comunicato ufficiale dei nerazzurri - "ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday".
"Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nel corso dell’anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A. - prosegue il comunicato -. Successivamente, Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per il Club per 350M, il quale ha ricevuto un rating di credito "investment grade". Rispetto al precedente bond, l'importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell'impegno del Club per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria, rafforzando lo sviluppo della Società dentro e fuori dal campo".