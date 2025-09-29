Il Consiglio d'Amministrazione dell' Inter ha approvato oggi il bilancio per l'anno 2024/25. Si chiude con un utile netto di 35,4 milioni di euro (il primo utile in 15 anni) che, rapportati ai 35,7 milioni di perdita dello scorso anno, evidenzia un miglioramento pari a 70 milioni. I ricavi, pari a 567 milioni, stabiliscono un nuovo record per il club e la Serie A , un risultato dovuto - come riportato nel comunicato ufficiale dei nerazzurri - "ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday".

"Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nel corso dell’anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A. - prosegue il comunicato -. Successivamente, Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per il Club per 350M, il quale ha ricevuto un rating di credito "investment grade". Rispetto al precedente bond, l'importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell'impegno del Club per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria, rafforzando lo sviluppo della Società dentro e fuori dal campo".