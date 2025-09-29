Seconda giornata di Champions League con l'Inter che ospita a San Siro lo Slavia Praga. Chivu pensa a 5 cambi di formazione rispetto alla vittoria contro il Cagliari: tornano Sommer in porta, Acerbi in difesa, Dumfries e Dimarco sugli esterni e Sucic a centrocampo. Davanti confermata la coppia Lautaro-Thuram. Nello Slavia da valutare le condizioni del portiere Stanek. La partita sarà in diretta martedì 30 settembre alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW

INTERVISTE: CHIVU - TRPISOVSKY