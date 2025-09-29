Seconda giornata di Champions League con l'Inter che ospita a San Siro lo Slavia Praga. Chivu pensa a 5 cambi di formazione rispetto alla vittoria contro il Cagliari: tornano Sommer in porta, Acerbi in difesa, Dumfries e Dimarco sugli esterni e Sucic a centrocampo. Davanti confermata la coppia Lautaro-Thuram. Nello Slavia da valutare le condizioni del portiere Stanek. La partita sarà in diretta martedì 30 settembre alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW
INTERVISTE: CHIVU - TRPISOVSKY
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu
- Qualche cambio di formazione per l'Inter rispetto alla partita di campionato
- Torna Sommer in porta, dopo che a Cagliari aveva giocato Josep Martinez
- In difesa c'è Acerbi al posto di De Vrij
- Possibili cambi anche sugli esterni: Dumfries e Dimarco dovrebbero partire titolari
- Sucic potrebbe tornare dal 1' al posto di Mkhitaryan
- In attacco non si tocca la coppia Lautaro-Thuram
La probabile formazione dello Slavia Praga
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Jindrich Trpisovsky.
- Da valutare le condizioni del portiere Stanek, in tal caso è pronto Markovic per sostituirlo tra i pali
- Neanche Ogbu dovrebbe giocare, in difesa spazio ancora a Chaloupek
- Davanti ci sarà Chory che è reduce da una doppietta