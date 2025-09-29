Esplora tutte le offerte Sky
Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni

Champions League
©IPA/Fotogramma

Seconda giornata di Champions League con l'Inter che ospita a San Siro lo Slavia Praga. Chivu pensa a 5 cambi di formazione rispetto alla vittoria contro il Cagliari: tornano Sommer in porta, Acerbi in difesa, Dumfries e Dimarco sugli esterni e Sucic a centrocampo. Davanti confermata la coppia Lautaro-Thuram. Nello Slavia da valutare le condizioni del portiere Stanek. La partita sarà in diretta martedì 30 settembre alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW

INTERVISTE: CHIVU - TRPISOVSKY

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu

  • Qualche cambio di formazione per l'Inter rispetto alla partita di campionato
  • Torna Sommer in porta, dopo che a Cagliari aveva giocato Josep Martinez
  • In difesa c'è Acerbi al posto di De Vrij
  • Possibili cambi anche sugli esterni: Dumfries e Dimarco dovrebbero partire titolari
  • Sucic potrebbe tornare dal 1' al posto di Mkhitaryan
  • In attacco non si tocca la coppia Lautaro-Thuram

La probabile formazione dello Slavia Praga

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory. All. Jindrich Trpisovsky.

  • Da valutare le condizioni del portiere Stanek, in tal caso è pronto Markovic per sostituirlo tra i pali
  • Neanche Ogbu dovrebbe giocare, in difesa spazio ancora a Chaloupek
  • Davanti ci sarà Chory che è reduce da una doppietta

Champions League: Altre Notizie

Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata"

slavia praga

L'allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 30 settembre e mercoledì 1^ ottobre, seconda giornata di League Phase di Champions...

Chivu: "Rispetto lo Slavia, avversario insidioso"

champions

Cristian Chivu ha presentato la seconda giornata di Champions tra Inter e Slavia Praga di martedì...

Leoni, stagione finita: Chiesa in lista Champions

Champions League

Il difensore italiano diciottenne si è rotto il crociato all'esordio con la maglia del Liverpool....

Di Lorenzo sul ko col City : "Responsabilità mia"

su instagram

Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato una storia Instagram dove si assume la responsabilità della...
