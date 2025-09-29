Dove vedere Parma-Torino

La partita tra Parma e Torino della 5^ giornata di Serie A si gioca lunedì 29 settembre alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Parma-Torino, valida per la 5^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 29 settembre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Torino

Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (2V, 3N) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto una volta, i granata non hanno subito sconfitte per più match di fila contro gli emiliani nel massimo torneo: sei, proprio nei primi sei incroci in assoluto nella competizione, tra il 1990 e il 1993 (1V, 5N). Tra le squadre affrontate più di 10 volte in casa dal Parma in Serie A, soltanto contro Udinese (60%) e Cagliari (57%) gli emiliani vantano una percentuale di vittorie interne superiore a quella registrata contro il Torino nel massimo torneo: 56%, ovvero 10 successi sulle 18 gare totali giocate al Tardini (5N, 3P). Il Parma non ha vinto alcuna delle prime quattro partite (2N, 2P) di questo campionato sotto la gestione di Carlos Cuesta. Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide (1P) giocate al Tardini in Serie A, pareggiando tuttavia le ultime due; gli emiliani potrebbero chiudere in parità tre match interni di fila nel torneo per la prima volta da ottobre-dicembre 2020 (quattro in quel caso). Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare (1V, 1N) di campionato, segnando soltanto un gol (in sei di queste i granata sono rimasti a secco di reti): meno marcature di qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo considerato (36ª giornata della scorsa stagione). Dopo quattro sconfitte di fila in trasferta, il Torino ha vinto l'ultima gara esterna di Serie A per 1-0, all'Olimpico, contro la Roma.