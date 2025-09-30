San Siro a Inter e Milan: c'è il sì del Consiglio

Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Il documento è stato approvato con 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Due consiglieri non hanno partecipato al voto. Con la delibera il Comune vende il Meazza e le aree circostanti ai club per un valore di 197 milioni di euro, per permettergli di realizzare un nuovo impianto, mentre San Siro verrà abbattuto

È davvero l'alba di una nuova era, perché le luci si spengono su San Siro mentre sorge un nuovo futuro. Anche se è notte fonda, quando un consiglio attorniato da nuvole, dopo oltre 11 ore, con 24 voti a favore e 20 contrari, approva la delibera sulla vendita di San Siro e dell'area limotrofa a Inter e Milan. Significativa, ma a conti fatti non determinante l'uscita dall'aula di 3 consiglieri di Forza Italia, in linea con la posizione presa dal partito. A sorpresa proprio a consiglio già iniziato, attraverso un comunicato, pur prendendo le distanze da molti aspetti anche della delibera stessa, sosteneva di voler supportare la possibilità di riqualificare un'area strategica e di garantire a Milano strutture moderne. Un assist di fatto. Una conferma di quanto San Siro abbia diviso maggioranza, ma anche opposizione, tanto quanto i milioni di tifosi combattuti tra emozioni e pensieri contrastanti. 7 gli emendamenti passati, tra i quali: la lista di imprese non a rischio di infiltrazioni mafiose cui destinare l'incarico, le opere a vantaggio della sostenibilità, considerate le conseguenze negative sull'ambiente. Fino all'emendamento tagliola, che alle 2.30 ha interrotto le discussioni scatenando tensioni e toni accesi. Ora l'attenzione è sui prossimi passi. Intanto il rogito entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo sul secondo anello. Le incognite saranno ancora molte, i ricorsi anche. Ma il sì è arrivato. Nascerà un nuovo impianto entro il 2031, poi di San Siro, progressivamente demolito, resterà solo una piccola porzione, anche se la luce sulla sua storia non si spegnerà mai.