San Siro, Milan e Inter oggi firmano il rogito per lo stadio: le news live
Dopo 90 anni lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sta per essere ceduto dal Comune di Milano a Milan e Inter. Il rogito è iniziato in mattinata. Il racconto della giornata in tempo reale su Sky Sport 24 e attraverso il nostro liveblog
Milan e Inter sono dal notaio: rogito iniziato
Secondo quanto risulta a Sky Sport, il rogito per la vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe è iniziato poco fa
Perché il CdA del Milan è slittato a oggi
L'assemblea dei soci del Milan, inizialmente prevista per martedì 4 alle 16, è slittata di un giorno (oggi alle 17.30) per motivi tecnici. Per il rogito di stamattina serve che sia in carica ancora il vecchio Consiglio d'amministrazione rossonero, prima che gli azionisti del Milan (chiamati ad approvare il bilancio al 30 giugno 2025 che ha chiuso con un utile di 3 milioni, il terzo consecutivo) nominino i componenti del nuovo CdA. Insomma, dietro la seconda convocazione per oggi c'è semplicemente un tecnicismo burocratico
La svolta storica
Il racconto di Silvia Vallini della giornata che ha rappresentato la svolta storica. Cosa è successo in quel consiglio comunale dello scorso settembre che ha portato , dopo oltre 11 ore di dibattito, all'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro e dell'area limotrofa a Inter e Milan
San Siro a Inter e Milan: 'Un passo storico'
La storia di San Siro
Gigante di cent'anni costruito nel 1925. Gli anelli, le torri e il primo gol del milanista "Pin" Santagostino, ma vince 6-3 l'Inter (che fino al 1947 non ci giocava). Le luci di Vecchioni e il mondo nella cerimonia di apertura del 1990, Pelé, la boxe e Bob Marley, pieno a luglio con la samba per Dinho e pieno all'alba post triplete. Nel link storia e aneddoti raccontati in questi momenti cult...
Dal tramonto all'alba, tutti gli aneddoti legati a San Siro
Il progetto nuovo stadio
Del nuovo impianto al momento si sa quanto fornito nei dettagli dal dossier di 253 pagine presentato dalle due società lo scorso marzo. Si prevede la costruzione di un nuovo stadio sul lato ovest del comparto e la conservazione parziale dell'attuale stadio Meazza (ristrutturato e destinato a uso museale e commerciale). Il nuovo stadio dovrebbe avere una capienza di 71.500 posti, con inizio dei lavori stimato per il 2027, così da renderlo operativo entro il 2031., Nel link qui sotto tutti i dettagli noti...
San Siro e nuovo stadio, cosa succederà nei prossimi 7 anni
Il costo dello stadio (e delle aree limitrofe)
Lo scorso 30 settembre il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Il Comune ha deciso di vendere il Meazza e le aree circostanti ai club per 197 milioni di euro che gli acquirenti verseranno al Comune in più fasi:
- 91,96 milioni di euro corrisposti prima della firma del contratto di compravendita;
- una seconda rata (calcolata sulla base della superficie lorda del nuovo stadio) dovrà essere pagata entro 30 giorni dal verificarsi di determinate condizioni urbanistiche;
- l’importo residuo sarà versato entro 10 giorni dal completamento delle opere di parziale demolizione del Meazza;
- un eventuale saldo massimo di 22 milioni di euro sarà pagato al termine delle opere oggetto di deduzione.
Marotta: "Tutto ultimato per il rogito"
"È tutto pronto per il rogito per San Siro? Credo tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso sia veramente l'atto finale". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, rispondendo lunedì scorso all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A.
La data del 10 novembre e gli ultimi nodi
Negli ultimi giorni sono serviti per definire le garanzie bancarie necessarie al versamento della prima tranche del prezzo d'acquisto (circa 100 milioni di euro, Iva inclusa) che comprende anche una quota dei debiti pregressi di Milan e Inter nei confronti del Comune di Milano. L'atto di compravendita può avvenire solo una volta completato il trasferimento dei fondi. L'obiettivo è chiudere entro il 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, come indicato dalla Sovrintendenza. Un eventuale ritardo infatti avrebbe escluso la demolizione dell'impianto e la realizzazione del nuovo stadio nell'area attuale.
Cosa sappiamo fin qui
E’ un giorno storico per San Siro. In giornata arriverà la firma del rogito per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo slittamento alla data di oggi era stato spiegato qualche giorno fa dallo stesso sindaco di Milano, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale. “Sala ha chiarito che il rinvio della scorsa settimana era dovuto "a questioni tecniche tra le società più che con il Comune". Nessuna frizione quindi con Palazzo Marino, ma tempi più lunghi del previsto a causa degli adempimenti finanziari interni ai due club. “Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì – ha precisato Sala -, però non sono preoccupato. Tutti vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito”.