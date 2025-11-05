E’ un giorno storico per San Siro. In giornata arriverà la firma del rogito per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo slittamento alla data di oggi era stato spiegato qualche giorno fa dallo stesso sindaco di Milano, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale. “Sala ha chiarito che il rinvio della scorsa settimana era dovuto "a questioni tecniche tra le società più che con il Comune". Nessuna frizione quindi con Palazzo Marino, ma tempi più lunghi del previsto a causa degli adempimenti finanziari interni ai due club. “Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì – ha precisato Sala -, però non sono preoccupato. Tutti vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito”.