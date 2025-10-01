Infortunio Thuram, oggi esami per l'attaccante dell'Inter: le newsl'infortunio
La convincente vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga è stata in parte macchiata dall’uscita anticipata di Marcus Thuram, sostituito al 67’ per un fastidio alla coscia sinistra. L’attaccante francese, protagonista della serata, si è fermato dopo l'azione del terzo gol, portandosi la mano al bicipite femorale sinistro. Ha rassicurato tutti parlando di "un crampo", ma oggi, mercoledì 1 ottobre, si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema
La vittoria connvincente contro lo Slavia Praga in Champions League ha lasciato in eredità una piccola preoccupazione per l’Inter, legata alle condizioni di Marcus Thuram, sostituito al 67’ per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante francese, protagonista della serata con giocate decisive tra cui l'assist per il gol di Dumfries e il tacco che ha propiziato il terzo gol di Lautaro Martinez, si è fermato dopo uno scatto proprio in occasione del gol del 3-0 ed è stato subito rimpiazzato da Bonny.
Thuram: "Penso nulla di grave"
"Penso nulla di grave", ha tranquillizzato Thuram dopo la partita. L'allenatore Chivu, nel post-partita, ha confermato le prime sensazioni del giocatore: "Dice che ha avuto un crampo, farà gli accertamenti e speriamo che non abbia nulla di serio". Oggi, mercoledì 1 ottobre, il numero 9 dell’Inter si sottoporrà agli esami strumentali necessari per valutare l’effettiva entità del problema. In casa nerazzurra c’è cauta attesa: nelle prossime ore si saprà se si è trattato davvero di un semplice affaticamento muscolare o se il problema richiederà uno stop più lungo.