La vittoria connvincente contro lo Slavia Praga in Champions League ha lasciato in eredità una piccola preoccupazione per l ’Inter , legata alle condizioni di Marcus Thuram , sostituito al 67’ per un fastidio muscolare alla coscia sinistra . L’attaccante francese, protagonista della serata con giocate decisive tra cui l'assist per il gol di Dumfries e il tacco che ha propiziato il terzo gol di Lautaro Martinez , si è fermato dopo uno scatto proprio in occasione del gol del 3-0 ed è stato subito rimpiazzato da Bonny.

Thuram: "Penso nulla di grave"

"Penso nulla di grave", ha tranquillizzato Thuram dopo la partita. L'allenatore Chivu, nel post-partita, ha confermato le prime sensazioni del giocatore: "Dice che ha avuto un crampo, farà gli accertamenti e speriamo che non abbia nulla di serio". Oggi, mercoledì 1 ottobre, il numero 9 dell’Inter si sottoporrà agli esami strumentali necessari per valutare l’effettiva entità del problema. In casa nerazzurra c’è cauta attesa: nelle prossime ore si saprà se si è trattato davvero di un semplice affaticamento muscolare o se il problema richiederà uno stop più lungo.