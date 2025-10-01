Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Infortunio Thuram, oggi esami per l'attaccante dell'Inter: le news

l'infortunio
©IPA/Fotogramma

La convincente vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga è stata in parte macchiata dall’uscita anticipata di Marcus Thuram, sostituito al 67’ per un fastidio alla coscia sinistra. L’attaccante francese, protagonista della serata, si è fermato dopo l'azione del terzo gol, portandosi la mano al bicipite femorale sinistro. Ha rassicurato tutti parlando di "un crampo", ma oggi, mercoledì 1 ottobre, si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema

THURAM FA CADERE IL PREMIO MVP. VIDEO

La vittoria connvincente contro lo Slavia Praga in Champions League ha lasciato in eredità una piccola preoccupazione per l’Inter, legata alle condizioni di Marcus Thuram, sostituito al 67’ per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante francese, protagonista della serata con giocate decisive tra cui l'assist per il gol di Dumfries e il tacco che ha propiziato il terzo gol di Lautaro Martinez, si è fermato dopo uno scatto proprio in occasione del gol del 3-0 ed è stato subito rimpiazzato da Bonny.

 

Thuram: "Penso nulla di grave"

"Penso nulla di grave", ha tranquillizzato Thuram dopo la partita. L'allenatore Chivu, nel post-partita, ha confermato le prime sensazioni del giocatore: "Dice che ha avuto un crampo, farà gli accertamenti e speriamo che non abbia nulla di serio". Oggi, mercoledì 1 ottobre, il numero 9 dell’Inter si sottoporrà agli esami strumentali necessari per valutare l’effettiva entità del problema. In casa nerazzurra c’è cauta attesa: nelle prossime ore si saprà se si è trattato davvero di un semplice affaticamento muscolare o se il problema richiederà uno stop più lungo. 

Leggi anche

Thuram: "Non penso che il problema alla coscia sia grave"

Serie A: Altre Notizie

Inter in ansia per Thuram: oggi gli esami

l'infortunio

La convincente vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga è stata in parte macchiata dall’uscita...

San Siro a Inter e Milan: "Un passo storico"

milano

Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la...

Sarri: "Modulo? È decisiva la determinazione"

lazio

L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Genoa per 3-0 che getta alle spalle il ko del...

Inter, bilancio approvato: utile di 35,4 milioni

Serie A

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per il 2024/25: per la prima volta in 15 anni la...

Dove vedere Genoa-Lazio

guida tv

La partita Genoa-Lazio che chidue la 5^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 29 settembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE