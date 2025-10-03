Dove vedere Hellas Verona-Sassuolo

La sfida fra Verona e Sassuolo valida per la 6^ giornata di campionato, si gioca venerdì 3 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti. Appuntamento inoltre con Friday Night dalle ore 20 e dalle 22.45 con Fabio Tavelli in compagnia di Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Andrea Zorzi e Michele Padovano.

I numeri di Hellas Verona e Sassuolo

L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (2P) di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non era riuscito a strappare la posta piena in alcuna delle precedenti sei (1N, 5P) contro gli emiliani nella competizione. Dopo quattro sconfitte consecutive al Bentegodi contro il Sassuolo in Serie A, l'Hellas Verona ha vinto le ultime due partite casalinghe giocate contro i neroverdi nel torneo e potrebbe infilare tre successi interni consecutivi contro gli emiliani per la prima volta nel massimo campionato. L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 14 partite (8N, 5P) di Serie A: quella per 2-1 sul campo dell'Empoli, lo scorso 25 maggio; inoltre, i gialloblù potrebbero restare senza vittorie dopo le prime sei gare disputate in un singolo torneo di Serie A (3N, 2P finora in questo) per la quinta volta nella loro storia, dopo quelle del 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18: in ciascuna di queste precedenti edizioni, la squadra veneta è poi retrocessa in Serie B. L'Hellas Verona ha pareggiato sei delle ultime sette partite (1P) giocate al Bentegodi in Serie A, comprese tutte le ultime quattro; i gialloblù potrebbero chiudere in parità almeno cinque match interni di fila soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo la striscia di sette registrata tra novembre 1972 e marzo 1973, sotto la gestione di Giancarlo Cadè. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide (1P) di campionato, tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 21 partite in Serie A (2V, 5N, 14P) tra l'inizio del 2025/26 e la seconda parte del torneo 2023/24. I neroverdi potrebbero infilare due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta da settembre 2023, con Alessio Dionisi come allenatore. Il Sassuolo non vince da 15 trasferte di Serie A (3N, 12P) - ultimo successo esterno il 26 novembre 2023 contro l'Empoli - si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che prendono parte a questo torneo; inoltre, gli emiliani, dopo i ko contro Cremonese e Inter, potrebbero subire tre sconfitte nelle prime tre trasferte di un campionato di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2019/20.