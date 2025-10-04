Dove vedere Parma-Lecce

La partita Parma-Lecce, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 4 ottobre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Lecce

Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime nove gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 3N), il Parma ha perso due delle quattro partite più recenti al Tardini contro i salentini nel torneo (1V, 1N), tra cui l'ultima del 31 gennaio scorso per 1-3. Nelle 20 sfide andate in scena tra Parma e Lecce negli anni 2000 in Serie A, soltanto una volta entrambe le squadre non hanno trovato la via del gol: nello 0-0 del gennaio 2000; da allora, 64 reti in totale (38 per gli emiliani e 26 per i salentini), per una media di ben 3,4 marcature a match. Il Parma è rimasto imbattuto in sette (3V, 4N) delle ultime otto partite giocate al Tardini in Serie A, vincendo la più recente contro il Torino (2-1). Il Parma ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Torino (2-1) e potrebbe infilare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta da quando è tornato nel massimo campionato (dal 2024/25). Il Lecce ha vinto solo tre delle 26 partite complessive (10N, 13P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Milan (39 match) e Roma (38), i salentini hanno disputato più incontri nel torneo, vincendo però meno gare (due sia contro i rossoneri che contro i capitolini). Il Lecce non ha vinto alcuna delle cinque partite (2N, 3P) di questo campionato; soltanto tre volte i salentini sono rimasti a secco di vittorie nelle prime sei sfide stagionali di un torneo di Serie A: nel 1985/86; nel 1993/94 e nel 2022/23: in quest'ultimo caso, però, i giallorossi sono riusciti a evitare la retrocessione, chiudendo quell'edizione al 16˚ posto in classifica.