Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza "per meriti speciali" a Gerry Cardinale, proprietario del Milan. "Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione", si legge nella nota di Palazzo Chigi

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'attivazione della procedura per concedere la cittadinanza "per meriti speciali" al proprietario del Milan Gerry Cardinale. La delibera è arrivata su proposta di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno, e Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, in considerazione del parere favorevole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. La nota di Palazzo Chigi spiega che è stato "deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al sig. Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione".

